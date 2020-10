Doğu Anadolu'da bir vaha... Tunceli

Her geçen gün daha da tanınan Tunceli çevre illerden gelen bir çok turistin de gözdesi olmaya devam ediyor. Doğu Anadolu bölgesindeki diğer birçok şehrin aksine yemyeşil bir coğrafya burada sizleri bekliyor.

TUNCELİ'YE GİTMEDEN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

Tunceli' yi gezmeye başlamadan önce buraların kültürünü mutlaka biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü burada ülkemizin diğer 80 ilinden daha farklı bir hayat yaşanıyor. Şöyle ki Tunceli halkı her şeyden önce tam bir hoşgörü abidesi. Bu şehirde her görüşe her inanca sonsuz bir saygı var. Bununla beraber doğa ile bir bütün halinde yaşayan Tuncelililer, nehirlere, ağaçlara ve hayvanlara son derece hassas yaklaşıyorlar. Buraya gelen sizlerin de buradaki doğaya son derece hassas davranmanız gerekiyor. Kutsal yerleri olan nehirler ve ziyaret adı verilen velilerin yaşam alanlarında piknik yapmak, alkol tüketmek ve herhangi bir zarar vermek çok ciddi bir yanlış olacaktır. Kaldı ki bu ülke genelinde böyle olsa da geleneklerini sıkı sıkıya koruyan tek yer de Tunceli halkı olarak göze çarpıyor.

TUNCELİ'DE GEZİLECEK YERLER

ŞEHİR MERKEZİ

Seyit Rıza Parkı

Tunceli şehir merkezinin en uğrak noktalarından biri Seyit Rıza Parkı' dır. Park ve çevresinde bulunan kafeler her zaman dolu olmakta. Yukarıdan Munzur Irmağı görülebilmektedir. Parkın ortasında ise Seyit Rıza' nın heykeli bulunmaktadır. Seyit Rıza, Dersim isyanları sırasında, isyanları başında olan aşiret reisidir.

Mavi Köprü

Seyit Rıza Parkından aşağı inen yolu takip ettiğinizde Munzur Irmağı'nın yanına iniyorsunuz. Nehir çevresi genel olarak müzikli eğlence yerleri için tahsis edilmiş olup genel olarak akşamları hareketli olmakta. Mavi köprü ve çevresinde de birçok noktada keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Asma Köprü

Şehir merkezinden biraz daha uzaklaşıp doğayla biraz daha iç içe olmak isterseniz, 1.5 km kadar Ovacık istikametine devam etmeniz gerekiyor. Burada da köprü altında bulunan suya sıfır oturulabilen bir kafe mevcut. Hatta burada yüzmeye dahi gelebilirsiniz.

Miskisa

Tuncelililerin özellikle yaz zamanlarında en çok gittiği yer Miskisa imiş. Burası Ovacık istikametine giderken yaklaşık 4 km sonra solunuzda kalıyor. Hem doğal hem de insan eliyle güçlü akan Munzur suyunun bazı engellerle durdurulduğu bir nokta burası. Herkes ailesiyle birlikte burada kamp kurup, piknik yapıp serinlemek için yüzmeye geliyor. Bölge tamamen ücretsiz.

OVACIK

Ovacık bölgenin en turistik noktası olarak göze çarpıyor. Bölge Munzur Vadisi Milli Parkının en güzel noktalarını içinde barındırıyor. Çevresi ormanlıklarla ve sarp dağlarla çevrili olan Ovacık' ta turizmin her türlüsünü bulabilirsiniz. Yaylacılık, dağcılık, trekking, kayak, inanç turizmi gibi bir çok alternatifiniz mevcut. Ayrıca Munzur boyunca da serinlemek için nehri değerlendirebilirsiniz. Ovacık'ta yapabileceğiniz aktiviteler için en iyi zaman olarak Mayıs ayının 15'i ve Haziran ayının 15'i olarak söylenmekte. Doğanın daha yeşil olduğu bu dönem dışındaki en iyi alternatif de yaz gezisi yapmak.

MUNZUR GÖZELERİ (OVACIK)

Tunceli denince akla gelen ilk şey Munzur, Munzur denince de akla ilk gelen şey Gözeler oluyor. Gözeler, Munzur nehrinin kaynağı olarak geçen ve kaynak anlamına gelen bir yer. Yaklaşık 40 farklı noktadan çıkan sular Munzur nehrinin kaynağını oluşturuyor. Aynı zamanda burası bir "ziyaret" yeri. Yani kutsal bir nokta. Munzur Baba olarak geçen zatın bu bölgede yaşadığı ve onu kovalayanlardan kaçarken elindeki sütten dökülen her noktadan su çıktığı ve sonunda kendisinin kaybolduğu rivayet ediliyor. Alanda su kaynaklarını gezerken dikkat etmeniz gerekenler ise şunlar; piknik yapmamak, çöp bırakmamak ve alkol tüketmemek.

HALVORİN GÖZELERİ

Tunceli'deki gezi noktaların bir diğeri de Halvorin Gözeleri. Buraya Halvori ve Halbori de deniyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi göze, kaynak noktası demek oluyor. Bu bölgede de Munzur Nehrine akan bir çok göze mevcut. Genel olarla küçük deliklerden akan 10 kadar göze bulunmakta. Halvorin'de ayrıca bir tesiste mevcut. Burada yeme içme, sandalye, masa, çadır gibi hizmetlerde verilmekte.

KUTU DERESİ

Kutu Deresi, Tunceli'nin kuzey doğusundan gelen ve daha sonra Munzur'a karışan Pülümür Çayı üzerinde yer alan bir bölge. Genel olarak aşındırma ile oluşmuş olan bu bölge üzerinde dağların her biri görsel bir şölen sunuyor. Tunceli'den Pülümür istikametine giderken yaklaşık 20 km sonra karşınıza gelen derenin kenarında bir çok da işletme mevcut. Suyun engelle durgunlaştırıldığı bu noktada yine bir çok Tuncelili yüzmeye geliyor.

Kara Haydar'ın Yeri

Bölgenin adına genel olarak Kutu Deresi deniyor olsa da bazı noktalar işletmelerin isimleri ile anılıyor. Kutu Deresi'ne varmadan 2 km kadar önce yer alan bu tesiste de şezlong, restoran hizmeti veriliyor. Yüzmek için ise en ideal yer bize göre burası.

TUNCELİ'DE NE YENİR?

Tunceli yemek kültürü açısından ne yazık ki çevresinin gerisinde kalan bir şehir. Genel olarak hayvansal gıda tüketmeyen ve mutfağını da ona göre şekillendirmiş olan Tuncelililerin hamur işleri daha çok talep görüyor. Bu konuda da yine birbirine benzeyen yemekler mevcut. Dışarıda bulup yiyebileceğiniz geleneksel yemeklerden en çok sevilenleri Zerefet, Sırrım ve Şir. Genel olarak birbiriyle aynı olan bu tatlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Yiyebileceğiniz en güzel yerlerden biri de Munzur kenarında yer alan "Kültü Köy" adlı kafe. Fiyatları ise 25-30 lira civarında değişiyor.

TUNCELİ'DE NEREDE KALINIR?

Tunceli şehir merkezi için sizlere standart noktalar dışında farklı bir yer önermek istiyoruz. Turizmi her geçen gün gelişen Tunceli'de konaklama için ikonik bir alternatif yaratılmış. Hemen Munzur nehrinin kenarında kurulmuş olan çadır bungalov karışımı olan otel farklı bir konsept ile sizleri karşılıyor. Bungalov temelli konsept, eski usul kıl örtü ile kaplanmış. Farklı bir deneyim için Tunceli Çadır Bungalov evlerini tercih edebilirsiniz.

Ovacık bölgesi için ise en güzel nokta ise şüphesiz Anahita Bungalov. Burası aslında konaklama dılımda restoran olarak da hizmet veren, turkuaz renkteki bir derenin Munzur ile buluştuğu yer de bulunuyor. Konaklamak yerine gezi noktası olarak da burayı değerlendirebilirsiniz.

TUNCELİ'YE NASIL GİDİLİR?

Tunceli İstanbul'dan Erzurum'a giden kuzey yolu ile Ankara' dan Bingöl istikametine giden yolun arasında kalıyor. Yani Tunceli yol üzerinde bir yer değil. Mecburen özellikle buraya gitmeniz gerekiyor. Eğer Malatya - Elazığ istikametinden geliyorsanız, çevre yolu yerine Pertek feribotu ile Fırat nehrinin üzerinden yolunuzu kısaltarak gidebilirsiniz. Feribot ücreti 12 lira.

Tunceli'nin bazı merkezlere olan uzaklıkları ise şöyle;

İstanbul 1175 km

Ankara 815 km

İzmir 1525 km

Adana 570 km

Diyarbakır 222 km

Elazığ 80 km

Erzincan 127 km