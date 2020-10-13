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Öğretmen, Azerbaycan'a yardım için yüzüğünü gönderdi

Ermenistan ile devam eden çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'a yardım için Türk bayrağıyla altın nişan yüzüğünü gönderen Kahramanmaraşlı Uhut Polat, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu savaşta kendilerini asla yalnız hissetmesinler" dedi.
 13 Ekim 2020 23:43
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Ermenistan ile devam eden çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'a yardım için Türk bayrağıyla altın nişan yüzüğünü gönderen Kahramanmaraşlı Uhut Polat, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu savaşta kendilerini asla yalnız hissetmesinler" dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, geçen günlerde Kahramanmaraş'tan bir vatandaşın, Azerbaycan'a yardım için kendilerine mektupla Türk bayrağı ve altın nişan yüzüğünü gönderdiğini açıklamıştı.

Azerbaycan'a verdiği destekle harkesi duygulandıran rehabilitasyon merkezi öğretmeni Uhut Polat, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade eden Polat, "Gence'ye atılan bombadan dolayı çok çok üzüldük. Azerbaycanlı kardeşlerimize nasıl destek olabiliriz diye düşündük. Bir mektup yazdık ve bu mektubun içerisine şanlı Türk bayrağımız ile kendi nişanımda takılan yüzüğü bıraktım. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu savaşta kendilerini asla yalnız hissetmesinler. Asker ve masum sivil vatandaşlarımıza kalkan olsun diye böyle bir girişimde bulunduk. Bu bizim yaptığımız kadirşinaslığı tüm vatandaşlar sergileyebilirler. Biz böyle bir milletiz" dedi.

Türkiye'nin işgal edilmeyi ve işgalden kurtulmayı çok iyi bilen bir ülke olduğunu ifade eden Polat, "Daha 15 Temmuz'da işgalin kıyısından döndük. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu işgalden kurtulduk. İnşallah dileriz ki can Azerbaycanlı kardeşlerimiz de Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ ve diğer topraklarını kurtarırlar ve bu adaletsizlik bu zulüm son bulur. Azerbaycanlı bir asker için ya da ölen bir vatandaş için bir annenin gözünden akan yaş ile bizim gözümüzden akan yaş farksızdır. Biz her zaman iki devlet bir millet diye kendimizi ifade ediyoruz. Bu sadece sloganda değil, özde de olduğunu göstermek için böyle bir mektup yazmak istedim. Bizim burada derdimiz Azerbaycan'a tüm kamuoyuna dünyada haklılığı dillendirilsin. Onların işgal edilen toprakları kurtarılsın diye kamuoyu çoğunluğu sağlamaktır. Kesinlikle kendi reklamımız olsun diye bir derdimiz yoktur. İnşallah bir an önce bu zulüm biter. Azerbaycan'ın yanındayız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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