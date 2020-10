Evin gelini, soygun için evin anahtarını hırsızlara vermiş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hırsızlık için girdiği evde M.O. ve Z.O. çiftini eterli pamukla bayıltmak isterken uyanmaları sonucu kaçan S.K., yakalandı. S.K., çiftin evindeki 1 milyon 600 bin TL'yi çalmak için anahtarı, M.O.'nun gelini D.O. ve kardeşi M.A.U.'nun verdiğini, olayı arkadaşı M.R.'nin de işbirliğiyle planladıklarını itiraf etti. S.K., M.R., D.O. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.A.U. serbest bırakıldı.

Olay, 15 Eylül gecesi ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi'nde, M.O. ve Z.O. çiftinin evinde meydana geldi. Çiftin evine kapıyı anahtarla açarak giren kar maskeli kişi, uyuyan çifti eterli pamukla bayıltmak istedi. Çiftin uyanması üzerine şüpheli kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma (JASAT) timleri, yaptıkları çalışma sonucu şüphelinin S.K. olduğunu belirledi. S.K.'nin evine baskın yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmada sorgulanan S.K., hırsızlık girişiminde bulunduğunu itiraf etti. S.K.'nin sorgusunda, evin anahtarını M.O.'nun gelini D.O. ve onun kardeşi M.A.U.'dan aldığını, evde bulunan 1 milyon 600 bin TL'yi çalmak için arkadaşı M.R.'nin de desteğiyle olayı hep beraber planladıklarını söylediği öğrenildi. S.K.'nin ifadesi üzerine D.O., M.A.U. ve M.R. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., D.O., ve M.R. tutuklanırken, M.A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.