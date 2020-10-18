1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış

Dünya genelinde korona virüs salgınında dün 413 bin 124 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek küresel günlük vaka kayıtlara geçti
 18 Ekim 2020 06:57
+Aa- Yazdır
Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış

Dünya genelinde korona virüs salgınında dün 413 bin 124 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek küresel günlük vaka kayıtlara geçti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Dün dünya genelinde 413 bin 124 yeni vakanın kayıtlara geçmesi ile küresel günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Avrupa'da birinci dalganın başarılı şekilde bastırılmasının ardından son haftalarda salgının merkez üssü haline geldi. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da günlük ortalama 140 bin vaka rapor edildi. Avrupa'da son günlerde ABD, Hindistan ve Brezilya'nın toplamından daha fazla günlük vaka açıklanıyor.

Dünya genelinde bildirilen her 100 vakadan 34'ü Avrupa ülkelerinden bildirilirken, Avrupa'da her 9 günden bir yaklaşık 1 milyon vaka kayıtlara geçiyor. Salgının ilk başladığı günden bu yana Avrupa kıtasında 6 milyon 860 bin 613 vaka bildirildi. İngiltere, Fransa, Rusya, Hollanda ve İspanya bu hafta Avrupa'daki yeni vakaların yarısını oluşturdu.

Fransa, günde 19 bin 425 vaka ile Avrupa'da en yüksek yedi günlük vaka ortalamasına sahip bulunurken, Fransa'yı İngiltere, Rusya, İspanya ve Hollanda izliyor. Avrupa'da birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.

Latin Amerika, ise küresel vakaların yaklaşık yüzde 27'si ile en kötü etkilenen bölge konumunda bulunurken, Latin Amerika'yı Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa izliyor.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 39 milyon 869 bin 164'e, toplam can kaybı ise 1 milyon 112 bin 908'e yükseldi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Amerikan basını, Gence'ye füzeyle yapılan saldırıları yayınladı
18 Ekim 2020 00:18		 Çin'de 10 milyon kişiye test yapıldı, vaka bulunamadı
17 Ekim 2020 22:09
Azerbaycan ile Ermenistan geçici ateşkeste anlaştı
17 Ekim 2020 21:53		 Almanya Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı
17 Ekim 2020 18:19
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 593 bini aştı
17 Ekim 2020 10:01		 Azerbaycan ordusu, Fuzuli kentini işgalden kurtardı
17 Ekim 2020 09:43
Dünya Sağlık Örgütü ile ilaç devleri karşı karşıya
17 Ekim 2020 07:40		 Pentagon'dan S-400 açıklaması: Aktif hale getirilmemeli
16 Ekim 2020 22:50
DSÖ, koronavirüs tedavisinde etkili tek ilacı açıkladı
16 Ekim 2020 21:57		 AB zirvesinden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
16 Ekim 2020 21:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:45 - Babam ve abimi FETÖ öldürdü08:39 - Bankacı sevgilinin ekstreli intikamı08:33 - RTÜK Başkanı konuştu: Önemli değişiklikler geliyor08:26 - Filyasyon ekibi çalışanları ilk kez konuştu: Dinlenmeye çok ihtiyacım var08:17 - Liselilerin öpüşme davasında MEB, İstinafa başvurdu08:06 - Konutta yeni projelere pandemi ayarı
07:55 - Korona olan sağlık çalışanlarının yarısı hastaneye yattı07:49 - İzmir hücresi çöktü: Bin 342 kripto asker yakalandı07:40 - 450 yıllık Türk yurdu Kıbrıs korkunç bir planla karşı karşıya07:29 - 4 milyon kişinin kamu borcuna yapılandırma07:19 - Yol haritası hazır... Bütün sınıflar açılabilir07:10 - Daire Başkanı, işletme müdürü kadrosuna vekalet edip iki maaş alabilir mi?
07:00 - Meteorolojiden 10 ile kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı06:57 - Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış06:50 - Kırklareli'de kaçak içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi06:41 - Tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren genç intihar etti06:30 - Hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
00:18 - Amerikan basını, Gence'ye füzeyle yapılan saldırıları yayınladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur, üniversiteye öğretim elemanı olarak atanırken muvafakat alır mı?
Yol haritası hazır... Bütün sınıflar açılabilir
4 milyon kişinin kamu borcuna yapılandırma
Amerikan basını, Gence'ye füzeyle yapılan saldırıları yayınladı
Liselilerin öpüşme davasında MEB, İstinafa başvurdu
450 yıllık Türk yurdu Kıbrıs korkunç bir planla karşı karşıya
İzmir hücresi çöktü: Bin 342 kripto asker yakalandı
Tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren genç intihar etti
Bankacı sevgilinin ekstreli intikamı
Meteorolojiden 10 ile kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Doğu karadenizde cümle yapısı 1
taki taki 1
kırılma anı 1
seyşeller 1
17.10.2020 ermenistan'ın gence kentine saldırması 5
2 arkadaşına sözlüğü tavsiye et kampanyası 2
nando de colo 1
belize 1
Çorap sorunu 2
zeka 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza Gıda Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam