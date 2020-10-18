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4 milyon kişinin kamu borcuna yapılandırma

Pandemiden etkilenen kesimleri ekonomik olarak rahatlatma amacı taşıyan paket kapsamında, vergi ve SGK prim borçlarının yanı sıra, çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları krediler, üniversite öğrencilerinin yüksek öğrenim kredi borçları, trafik cezaları, köprü geçiş cezaları gibi borçlar da yer alıyor
 18 Ekim 2020 07:29
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4 milyon kişinin kamu borcuna yapılandırma

Koronavirüs sebebiyle, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme bu hafta Meclis gündemine geliyor. Yapılandırma paketinde vergi ve prim borçlarının yanı sıra, çiftçi borçları ve öğrencilerin kredi borçlarının da yer alacağı belirtiliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, önceki gün vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin teknik çalışmanın devam ettiğini açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre, borç yapılandırmasına ilişkin düzenlemeler, verilecek önergelerle bu hafta içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi beklenen istihdam paketine eklenecek. AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili bakanlıkların temsilcileri ile birlikte hazırladığı borç yapılandırması düzenlemesinin kapsamı geniş tutulacak.

Pandemiden etkilenen kesimleri ekonomik olarak rahatlatma amacı taşıyan yapılandırma paketinde, vergi ve SGK prim borçlarının yanı sıra, çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları krediler, üniversite öğrencilerinin yüksek öğrenim kredi borçları, trafik cezaları, köprü geçiş cezaları gibi borçların da yer alacağı ifade edildi. Ayrıca bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları da yeniden yapılandırılacak. Geçmişte taksitlerini aksattıkları için önceki yapılandırmaları bozulan mükelleflere de yeni hak verilecek. Bu durumdaki kişilerin de yeni yapılandırma düzenlemesinden yararlanması öngörülüyor. Taksitlerini düzenli ödeyenlere ilgili haciz işlemleri ve icra takipleri durdurulacak.

BİR YIL ÖDEMESİZ, UZUN VADE

Borçların ödeme planı ile ilgili de farklı alternatifler gündeme geldi. AK Parti yönetiminin yaptığı toplantılarda bazı milletvekilleri, borçlar yeniden yapılandırılsa bile, koronavirüs salgını nedeniyle ödemelerin aksayabileceğini, bu nedenle yapılandırmanın bir yıl ödemesiz, uzun vadeli taksitlere bölünmesini önerdi. AK Parti içinde, bu önerinin kabul görmesi durumunda özellikle küçük işletmelerin salgından kaynaklanan ekonomik zorlukları aşabileceği görüşü ağır basıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da uygun bulunması halinde, Meclis'e verilecek teklifte taksitlerin ödemesinin bir yıl sonra başlaması önerisinin yer alacağı belirtildi.

4 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

AK Parti'nin ekonomi kurmayları, yapılandırmadan 3,5-4 milyon kişinin yararlanmasının beklendiğini dile getirdi. AK Parti'nin hazırladığı pakette, önceki borç yapılandırmalarındaki taksitlerini ödemedikleri için yapılandırma kapsamı dışına çıkanların da yeni düzenlemeden yararlanacağı öngörülüyor.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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