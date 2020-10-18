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Korona olan sağlık çalışanlarının yarısı hastaneye yattı

13 farklı şehirden 162 doktor, 179 hemşire ve 124 diğer sağlık kurumu çalışanının dahil edildiği araştırmaya göre; Kovid-19 tanısı alan doktorların yüzde 43.2'si, hemşirelerin yüzde 46.9'u, diğer sağlık çalışanlarının yüzde 50.8'i tedavi sırasında hastaneye yatış gereksinimi duyarken, yoğun bakım yatış oranının hekimlerde yüzde 9.3, hemşirelerde ise yüzde 2.2 olduğu saptandı
 18 Ekim 2020 07:55
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Korona olan sağlık çalışanlarının yarısı hastaneye yattı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda düzenlenen 23. Türk Toraks Derneği Kongresi'nde koronavirüsle ilgili iki önemli araştırmanın sonuçları açıklandı. Türk Toraks Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. Nurdan Köktürk öncülüğünde geçtiğimiz Mart-Temmuz arasında bin 500 Kovid-19 hastasının verileri incelenerek oluşturulan TURCOVID-19 araştırmasında, 65 yaş üzeri olmanın ölüm riskini 6.7 kat artırdığına dikkat çekildi.

Yaş ortalaması 71

Araştırmaya göre bin 500 Kovid-19 hastasının yüzde 69.7'sine mikrobiyolojik yöntemlerle kesin tanı konulurken, geri kalan yüzde 30'luk dilime ise koronavirüs tanısı ancak radyolojik bulgularla konuldu ancak bu olgularda PCR negatif bulundu. Bin 495 hastada çekilen akciğer tomografisinde ise hastaların yüzde 83'ünde Kovid-19 bulguları saptandı. Virüs saptanan kişilerin yüzde 17'si sağlık çalışanlarından oluşurken, araştırma sırasında bir sağlık çalışanının hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği de duyuruldu.

5 aylık süreçte hastane başvurusu olan bin 500 hastanın yüzde 57'sinin erkekleri yüzde 43'ünün de kadınlardan oluştuğu araştırmaya göre Kovid-19 nedeniyle ölen kişilerin ortalama yaşı 71 olarak hesaplandı. 65 yaş üzeri olmanın ölüm riskini 6.7 kat arttırdığının altı çizilirken, "Olguların yüzde 76'sı pnömoni yüzde 14'ü ağır pnömonidir. Ağır pnömoni ölüm riskini 16 kat artırırken, çoklu organ yetmezliği ve septik şok 94 kat artırmaktadır" denildi.

Sağlık çalışanları da araştırıldı

Başkent Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Uzman Dr. Şerife Torun tarafından gerçekleştirilen ve Kovid-19 tanısı almış sağlık çalışanlarında risk faktörleri ve hastalığın seyrinin değerlendirildiği araştırma sonuçları da bu yılki dijital kongrede duyuruldu. 13 farklı şehirden 162 doktor, 179 hemşire ve 124 diğer sağlık kurumu çalışanının dahil edildiği araştırmaya göre, Kovid-19 tanısı alan doktorların yüzde 26.7'si, hemşirelerin yüzde 17.3'ü, sağlık çalışanlarının da yüzde 26.6'sında en az bir kronik hastalık bulunuyor. Kovid-19 tanısı alan doktorların yüzde 43.2'si, hemşirelerin yüzde 46.9'u, diğer sağlık çalışanlarının yüzde 50.8'i tedavi sırasında hastaneye yatış gereksinimi duyarken, yoğun bakım yatış oranının hekimlerde yüzde 9.3, hemşirelerde ise yüzde 2.2 olduğu saptandı.

Sigara ve nefes darlığı riskli

Araştırma sonuçlarına göre aktif sigara içiminin ölüm riskini 3.7 kat, nefes darlığının 6.5 kat arttırdığı da tespit edildi. Kovid-19 hastalarında kaydedilen en yüksek ateş 38.2 olurken, vücut sıcaklığındaki her 1 derecelik artışın ölüm olasılığını 1.5 kat artırdığının altı çizildi. Araştırma sonuçları hakkında şu bilgiler paylaşıldı: "Ek hastalıklardan kalp yetmezliği ve KOAH ölüm riskini 5 kat, kalp hastalığı 4 kat , hipertansiyon 3 kat, Immunsupresif durumlar 6, böbrek yetmezliği 4, kanser tanısı ise 10 kat artırmaktadır. Favipiravir kaybedilen grupta daha fazla kullanılmıştır. Ancak bu durum hastalık ağırlığı ile ilişkili gibi görünmektedir. Hidroksiklorokin ve Azitromisin mortalite ile ilişkili görünmemektedir. En sık görülen yan etki karaciğer toksitesidir."

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