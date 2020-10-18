1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnternetten buldu... Eşyalarının yarısını taşıdılar, yarısını alarak kayıplara karıştılar

Bursa'da eşyalarını internetten bulduğu nakliye firmasına taşıttıran ev sahibi, firmanın eşyalarının yarısını indirip yarısıyla ortadan kaybolduğunu iddia etti
 18 Ekim 2020 10:41
+Aa- Yazdır
İnternetten buldu... Eşyalarının yarısını taşıdılar, yarısını alarak kayıplara karıştılar

Bursa'da eşyalarını internetten bulduğu nakliye firmasına taşıttıran ev sahibi, firmanın eşyalarının yarısını indirip yarısıyla ortadan kaybolduğunu iddia etti.

İddiaya göre, Yıldırım ilçesinde yaşayan Erdal Civaroğlu, evini taşıması için internetten bulduğu bir nakliye firmasıyla 900 lira karşılığında anlaştı. Taşıma firması eşyaların yarısını indirirken, yatağı taşıyamayacağını belirterek apartmanın girişinde bıraktı. Bunun üzerine taşıma firması yetkilileri ile eşyaların sahibi arasında tartışma çıktı. Taşıma yapan firma paranın tamamını isterken, ev sahibi eşyaların taşınmasının ardından parayı vereceğini söyledi. Yaşanan anlaşmazlıktan sonra iddiaya göre taşıyıcı firma çalışanları, değeri 10 bin lirayı bulan beyaz eşyaları indirmeyerek ortadan kayboldu. Eşyalarının sahibinin telefonla ulaştığı firma, beyaz eşyalarının kendisinde olmadığını iddia etti. Bu anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Eşyalarının gasp edildiğini iddia eden ev sahibi, polis karakoluna giderek firma hakkında şikayetçi oldu.

Başından geçen olayı anlatan Erdal Civaroğlu, "Ev eşyalarını taşımak için internet üzerinden anlaştığımız bir firmayla anlaştık. Fakat eşyalarımızın bir kısmı gasp edilmiş durumda, bir kısmı da anlaşmamıza rağmen eve çıkartılmadı. Taşıma anlaşmasını asansörlü taşıma üzerine anlaştık, sözleşme imzaladık. Eşyalarımız geldi ama asansörü göremedik. Eşyalarımızın bir kısmına zarar verildi. Biz eşyaları taşımıyoruz, eşyalar çıkmaz, ben bunları taşımayacağım, paramı verin, paramı vermezseniz eşyalarınızı da vermiyorum deyip kamyonun kasasını kapatıp gittiler. Giden eşyalar arasında değerli olan beyaz eşyalarımızın çoğu yok, telefon açtığımızda bizde sadece dolap kapakları olduğunu, gelip almamızı ve paralarını istediklerini söylüyorlar. Bizde eşyalarımızı getirin paranızı alın diyoruz. Biz taşıma şirketiyle 900 liraya anlaştık, 400 lirasını verdik. Geriye 500 lira kaldı. Bunu da eşyaları eve çıkarttıktan sonra verecektik. Bizim indirmeyip götürdükleri eşyaların maddi değeri 10 ila 15 bin arasındadır. Biz firmayı telefonla aradığımızda hakaretle karşılaştık. Ne yaparsanız yapın, karakola da gitseniz hakkınızı alamazsınız dediler. Ben eşyaları getirmiyorum, elinizi ardınıza koymayın şeklinde ifadeyle karşılaştık. Biz de karakola gidip ifademizi verdik" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
18 Ekim 2020 10:35		 İş görüşmesi için gittiği şirketin müdürünü öldüren zanlı tutuklandı
18 Ekim 2020 10:28
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruması kaza yaptı: 1 ölü
18 Ekim 2020 09:50		 Bankacı sevgilinin ekstreli intikamı
18 Ekim 2020 08:39
Liselilerin öpüşme davasında MEB, İstinafa başvurdu
18 Ekim 2020 08:17		 Kırklareli'de kaçak içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
18 Ekim 2020 06:50
Tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren genç intihar etti
18 Ekim 2020 06:41		 Hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
18 Ekim 2020 06:30
Polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı
17 Ekim 2020 21:00		 Başına saçma isabet eden 2 aylık bebek yaşamını yitirdi
17 Ekim 2020 20:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Yozgatlı profesör köy okullarını gezip öğrencileri motive ediyor11:54 - 'Mağara cami' tescil yolunda11:45 - Bayrak aşığı muhtar 120 evin duvarına ay yıldız resmetti11:43 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:42 - Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor11:34 - 'O kişi henüz belirtisiz; ama hasta olabilir' bilinciyle davranalım
11:30 - Konut metrekare fiyatları tarihi zirvesini gördü11:25 - Kadın girişimci iki inekle başladığı işinde taleplere yetişemiyor11:19 - Tek yumurta ikizi doktorlar şifa dağıtıyor11:14 - Virüs önlemleri otellerdeki 'açık büfe' israfını azalttı11:07 - Otomotiv sektörü pandemide de 'gaz kesmedi'11:06 - Tapu harcında tüm zamanların yıllık rekoru 9 ayda kırıldı
10:51 - Vali, dönerci kendisini tanımayınca dükkanı kapattı10:50 - Az pişmiş ette büyük tehlike! Her yıl 200 bin çocuk ölüyor10:45 - Uyarıları dinlemediler, kaydedip yayınladılar10:41 - İnternetten buldu... Eşyalarının yarısını taşıdılar, yarısını alarak kayıplara karıştılar10:35 - Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
10:28 - İş görüşmesi için gittiği şirketin müdürünü öldüren zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yol haritası hazır... Bütün sınıflar açılabilir
Vali, dönerci kendisini tanımayınca dükkanı kapattı
4 milyon kişinin kamu borcuna yapılandırma
Liselilerin öpüşme davasında MEB, İstinafa başvurdu
Memur, üniversiteye öğretim elemanı olarak atanırken muvafakat alır mı?
Bankacı sevgilinin ekstreli intikamı
Babam ve abimi FETÖ öldürdü
Meteorolojiden 10 ile kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
450 yıllık Türk yurdu Kıbrıs korkunç bir planla karşı karşıya
İzmir hücresi çöktü: Bin 342 kripto asker yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mingeçevir 2
hatice tusu 3
lokman hekim fethiye belediyespor 1
ocağı açık unutmak 1
Gence 2
son 1 haftadır vakalarda artış eğilimi var 6
sinop'ta s400 denendiği iddiası 1
şu anda dinlenen şarkı 2
cızlamı çekmek 1
dünya dönüyor dostlar ben dönmüşüm çok mu 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza Gıda Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam