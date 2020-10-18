Tek yumurta ikizi doktorlar şifa dağıtıyor

İlk ve ortaokulun yanı sıra üniversitede de aynı sıraları paylaşan, tek yumurta ikizi Sefa ve Zülfikar Arlıer kardeşler, hekimliklerini de aynı hastanede sürdürüyor.

Benzerlikleriyle çoğu zaman doktor arkadaşları ve hastalar tarafından karıştırılan Arlıer kardeşler, görev yaptıkları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara derman oluyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer, AA muhabirine, ikiz kardeşiyle aynı hastanede görev yaptığını, bundan da büyük keyif ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Kardeşiyle ilk ve ortaokulu birlikte okuduklarını, lisede ayrıldıklarını ancak üniversitede buna dayanamayıp birlikte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandıklarını belirten Arlıer, farklı branşlarda ihtisas yapmanın dışında her şeylerinin birbirine çok benzer olduğunu dile getirdi.

Arlıer, tek yumurta ikizi olmaları dolayısıyla özellikle ilkokul yıllarında öğretmen ve arkadaşlarının kendilerini çok fazla karıştırdığını, bu benzerliklerini o dönemde kimi zaman yaramazlık yaptıklarında, "Ben yapmadım, o yaptı" diyerek karşıdakinin aklını karıştırmak için kullandıklarını anlattı.

Artık aynı hastanede farklı branşlarda hastalara şifa dağıtmak için çabaladıklarını aktaran Arlıer, birbirlerini sürekli motive ederek güzel şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çoğu zaman hastanede arkadaşları ve hastalarının kendilerini karıştırdığını söyleyen Arlıer, "Aynı şeyleri düşünüyor ve aynı şeylerden hoşlanıyoruz. İkiz olmak özel bir şey. Bu şekilde dünyaya geldiğim için çok mutluyum. Hastalarımız ve arkadaşlarımız bazen bizi karıştırıyorlar. Hastalar gelip, 'hocam size muayene olmuştum.' diyorlar. Hastaya, ben değilim dediğimizde inanmıyor, kimliği gösteriyorum. Kimi zaman kardeşime muayene olmuş kişi bana sonuçları getirip gösteriyor." diye konuştu.

- "İlk görenler genellikle ayıramıyorlar"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülfikar Arlıer de kardeşiyle çok uyumlu çalıştıklarını, kimi zaman birbirlerine hasta yönlendirdiklerini kaydetti.

Çocuklukta kardeşiyle hep aynı giyindiklerini anlatan Arlıer, farklı kıyafet alındığında olay çıkardıklarını, kimi zaman aynı rüyaları bile görebildiklerini dile getirdi.

İlkokul öğretmenlerinin kendilerini sürekli karıştırması nedeniyle tahtaya aynı anda kaldırdığını ifade eden Arlıer, "Hastanede de uzun bir süre arkadaşlarımız aynı kişi olduğumuzu zannettiler. Kimi zaman Sefa yerine benim yanıma gelip, ona soracakları soruyu sordular, daha sonra alıştılar. Kardeşimin birçok hastası bana gelip randevu almaya, raporunu göstermeye çalıştı. Bazen inanmadılar ve kimliğimi göstermek durumunda kaldım. Çünkü ilk görenler genellikle ayıramıyorlar." dedi.

Ellerinden geldiğince hastalara hizmet etmeye ve şifa olmaya çalıştıklarını vurgulayan Arlıer, hekimlik mesleğini çok sevdiklerini, ellerinden geldiğince hastalara hizmet etmenin gayretinde olduklarını sözlerine ekledi.