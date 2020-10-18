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Veriler açıklandı... Yeni hasta sayısı tekrar yükselişte

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 403 Kovid-19 testi yapıldı, 1815 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.
 18 Ekim 2020 19:19
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Veriler açıklandı... Yeni hasta sayısı tekrar yükselişte

Sağlık Bakanlığı 18 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 403 Kovid-19 testi yapıldı, 1815 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1427 oldu, son 24 saatte 1504 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 304 bin 3'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.' ifadelerini kullandı.

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