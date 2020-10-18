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HES kodu ile girdikleri kampta doğanın keyfini çıkardılar

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, sosyal medya üzerinden organize olan doğa tutkunu 500 kişi, Hayat Eve Sığar kodu uygulaması ile kontrole tabi tutularak alındıkları işletmede, sosyal mesafeye uyarak çadır kamp kurdu.
 18 Ekim 2020 16:36
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HES kodu ile girdikleri kampta doğanın keyfini çıkardılar

Sosyal medya üzerinden "Yola Çık" sloganıyla Türkiye'nin dört bir yanından otostopla Düzce'nin Cumayeri ilçesine gelen 500 kişi, çadırlarda kamp yaparak doğanın tadını çıkardı.

Dokuzdeğirmen Harmankaya mevkisinde Melen Çayı kenarındaki işletmeye Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması ile alınan doğa tutkunu 500 kişi, burada 300 çadırla kamp alanı oluşturdu.

Aynı bölgede daha önceki yıllarda 7 bin kişi olarak düzenlenen kamp etkinliği, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 500 kişiyle sınırlandırıldı.

Doğaseverler, doğal yaşamla iç içe keyifli anlar yaşadı.

"Bölgemiz doğa harikası bir yer"

Grup Organizatörü ve İşletme Müdürü Semra Altun, katılımcıların çoğunun otostop yaparak kamp yerine ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin her noktasından misafirleri ağırladıklarını aktaran Altun, "Kamp alanımız normalde 7 bin kişilik. Bundan önceki yıllarda bu kampı 4 bin çadır, 7 bin kişi olarak yapıyorduk fakat bu yıl pandemi nedeniyle 500 kişi ile sınırladık. Kampa gelenleri işletme girişinde HES kodu ile aldık. Kamp kurmak, doğayı iç içe yaşamaktır. Bölgemiz doğa harikası bir yer. Melen Çayı kenarında uyanmak, insanlara büyük mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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