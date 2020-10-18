1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sonradan yerleştiği köye muhtar oldu, hizmet için koşturuyor

Kırklareli'nde sonradan yerleştiği köye muhtar olan Mürvet Kahraman, kadınların desteğiyle köyü kalkındırmak için mücadele veriyor.
 18 Ekim 2020 21:27
+Aa- Yazdır
Sonradan yerleştiği köye muhtar oldu, hizmet için koşturuyor

Kahraman'ın hayatı, Vize ilçesinin Kızılağaç köyüne av için giden ve köye hayran kalarak yerleşen dayısını ziyaret etmesiyle değişti. Kahraman, ara ara dayısını ziyarete geldiği köyü ve insanlarını çok sevdi.

Yöneticilik yaptığı hastaneden 2016 yılında emekli olması sonrası annesiyle Kızılağaç köyüne yerleşen Kahraman, kadınların isteğiyle muhtar adayı oldu.

2019'da 4 erkek aday ile girdiği seçimlerde muhtar seçilen Kahraman, başarılı çalışmaları ile herkesin takdirini topluyor.

Köyün tüm sorunlarıyla yakından ilgilenen ve ilk olarak köye şebeke suyu getiren Kahraman, boş zamanlarında köyün erkekleri ile kahvede çay içip, bağlama çalan amcalara eşlik ediyor.

Kimi zaman evinin bahçesini çapalayan Kahraman, kimi zaman da köyün kadınları ile bir araya gelerek isteklerini dinliyor.

"Muhtarlık benim için hayaldi, gerçek oldu"

Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy hayatını çok sevdiğini söyledi.

İstanbul'da yaşamanın artık çok zor olduğunu belirten Kahraman, "Bu köyün güzelliğini bırakıp bir daha İstanbul'da yaşayamam" dedi.

Hayatının ikinci baharını yaşadığını dile getiren Kahraman, şunları anlattı:

"1998 yılında dayım buraya av merakıyla geliyor. Daha sonra burasını çok beğeniyor ve burada bir yer alıyor. Daha sonra biz de dayımı ziyarete ve İstanbul'un stresinden biraz uzaklaşmak amacıyla birkaç günlüğüne tatil amacıyla köye geldik. O gün bugündür köyden kopamadık. Annem ile birlikte köye taşındık ve bir ev yaptık. Maceramız bu şekilde başladı."

Kahraman, hayali olan muhtarlığı, köydeki kadınların desteğiyle gerçekleştirdiğini belirterek, "Çocukluğumdan beri, ben muhtar olacağım, diye bir hayalim vardı. Muhtarlık benim için hayaldi, gerçek oldu." dedi.

"Başarı tesadüf değil"

Başarılarının hiçbir zaman tesadüf olmadığını vurgulayan Kahraman, "Başarılı olabilmem aslında çok zordu, düşünüldüğünde. Doğma büyüme buralı değilim, dışarıdan buraya yazlıkçı olarak gelmiş biriyim. Köylerde yıllarca alışagelmiş muhtar denince akla sadece erkek geliyor. Fakat ben bu zoru başardım." diye konuştu.

Köyü ve görevini çok sevdiğini anlatan Kahraman, zaman zaman zorlandığını ancak görevini sevgiyle yaptığı için tüm zorlukların üstesinde gelmeyi başardığını ifade etti.

Kadınların hizmet konusunda daha duyarlı ve dikkatli olduklarını ifade eden Kahraman, kadın muhtarların sayısının artması gerektiğine işaret etti.

Kadınların objektif olduklarını dile getiren Kahraman, "Daha geniş daha anaç düşünüyoruz. Bugün bir erkek de kadın da benim yanıma gelip derdini anlatabiliyor." dedi.

Köyde çocukluğuna geri döndüğünü belirten Kahraman, herkesin köyüne sahip çıkması gerektiğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kanser tedavisi gören gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
18 Ekim 2020 21:49		 Baba yadigarı ruhsatlı ve plakalı bisiklete gözü gibi bakıyor
18 Ekim 2020 21:30
Gastronomi şehrinin keşfedilmemiş lezzeti: Patlıcan böreği
18 Ekim 2020 18:58		 Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! 10 bin lirayı teslim etti
18 Ekim 2020 18:01
Gazeteci Gürkan Hacır koronavirüse yakalandı
18 Ekim 2020 17:55		 Grip mi koronavirüs mi? İki hastalık nasıl ayırt edilir?
18 Ekim 2020 17:53
Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
18 Ekim 2020 17:38		 HES kodu ile girdikleri kampta doğanın keyfini çıkardılar
18 Ekim 2020 16:36
Havalimanlarında 'uçuş kaçırma' derdi sona eriyor
18 Ekim 2020 16:33		 İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu
18 Ekim 2020 16:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - Sağlık Bakanlığından 'sahte telefon uygulaması' uyarısı21:49 - Kanser tedavisi gören gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti21:37 - Sağlık Bakanından Menzil tarikatı cevabı21:35 - Taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi21:33 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı21:30 - Baba yadigarı ruhsatlı ve plakalı bisiklete gözü gibi bakıyor
21:27 - Sonradan yerleştiği köye muhtar oldu, hizmet için koşturuyor21:24 - TSE keşfedilen doğal gaz rezervine hizmet sunmaya hazır21:11 - Adil Gür, Kıbrıs seçimleri için iddiaya girmişti21:08 - Gökyüzü fotoğrafçılarının vazgeçilmezi: Pülümür Vadisi21:06 - Nefes kesen maçta 5 gol, 2 penaltı20:33 - Başkent'te şiddetli fırtına binaların çatısını uçurdu
20:17 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birlik, beraberlik' vurgusu19:48 - KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu19:46 - Destici, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçildi19:19 - Veriler açıklandı... Yeni hasta sayısı tekrar yükselişte18:58 - Gastronomi şehrinin keşfedilmemiş lezzeti: Patlıcan böreği
18:52 - Bakan Kurum'dan 'Türkiye Çevre Ajansı' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor
Yol haritası hazır... Bütün sınıflar açılabilir
Vali, dönerciye karşı üslubu nedeniyle özür diledi
Bankacı sevgilinin ekstreli intikamı
Liselilerin öpüşme davasında MEB, İstinafa başvurdu
Veriler açıklandı... Yeni hasta sayısı tekrar yükselişte
Üniversite ürettiği aşı için tarih verdi
Memur, üniversiteye öğretim elemanı olarak atanırken muvafakat alır mı?
Meteorolojiden 10 ile kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
Babam ve abimi FETÖ öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
el mahkum 4
Zlatan İbrahimovic 1
azeri ve ermeni güçleri sivillere saldırıları durdurmalıdır 2
ışıklar yanıyor 1
limonlu parfe 1
uğur dündar 1
rögardan çıkan adam 1
maç bitmedi 1
açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü yaşıyoruz 1
yağcıbedir 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza Gıda Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam