Polise mukavemette bulunan kişiye adli işlem yapıldı
|07 Kasım 2020 23:02
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Sarıyer'de eşini darbettikten sonra hastane polisine mukavemette bulunan kişi hakkında adli islem yapıldığı bildirildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarıyer'de polis merkezine muracaat eden S.K. adlı kadının, seyahat halinde bulundukları aracta tartıstıkları esi A.S.K. tarafından dabedildiği iddiasıyla sikayetci olduğu belirtildi.
Mustekiye sevk edildigi hastanede darp raporu alınmak uzere islem yapıldıgı sırada, hastaneye gelen asırı alkollu durumdaki esinin taskınlık yapması nedeniyle hastane polisi tarafından uyarıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Supheli A.S.K. yapılan uyarılara ragmen gorevli polis memurlarına kufretmek, mukavemette bulunmak, hastane acil girisindeki duvarlara yumruk ve kafa atmak suretiyle taskınlıklarına devam etmistir. Bu taskınlıkları nedeniyle supheli sahıs A.S.K. yakalanmıs, musteki S.K. alınan ifadesinde esi hakkında uzaklastırma talebinde bulunmustur. Supheli A.S.K. hakkında kasten yaralama, hakaret, gorevli polis memurlarına mukavemet ve 6284 sayılı Kanun kapsamında adli islem yapılmıstır. Konuyla ilgili asılsız ve yanlı haber yayımlayan bazı basın yayın kurulusları hakkında suc duyurusunda bulunulmustur."
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