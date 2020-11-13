Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Ekonomi ve hukukta reform dönemi başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz dedi.
 13 Kasım 2020 15:36
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Tekirdağ büyükşehir seçimlerinde yüzde 44'e ulaştı ama bu yeterli olmadı. İnşallah bir dahaki seçimde yüzde 50'nin üzerine çıkacağız. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Buraya gelmeden önce 41. Komando Tugayımızda Sancak Teslimi Töreni'ne katıldım. Kongremizden sonra buradan ismini de açıklıyorum. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu gençlikte beraber siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. 1996'da da rahmetli oldu. Dedik ki Tekirdağlı olarak bu şehir hastanemize abimizin ismi yakışır. Bize büyüklerimizi unutturmamak yakışır.

Dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgede ve dünyada sözünü dinleten bir Türkiye var. AK Parti inşallah önümüzdeki dönemde daha büyük başarılarla ülkemizin umudu olmayı sürdürecektir. Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur. Bu oyunların hepsini boşa çıkardık. AK Parti milletin partisidir. İstikametini millet belirlemiştir, bundan sonra da yine milletimizle beraber yol yürüyeceğiz. Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti teşkilatlarında görev almak adeta milli bir görev haline gelmiştir. Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun işaretidir.

KORONAVİRÜS DÖNEMİNİN EN BÜYÜK BELASI SİGARA

Ülkemizin her köşesindeki 83 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak haramdır. Lütfen sigara içmeyeceğiz. Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli. Az önce belediye başkanımızın mekanında hepinizin tanıyıp bildiği bir arkadaşa sigarayı bıraktırdık. 'Söz' dedi. Sözü aldık, şahitlerimiz var. Binali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız şahit oldular. Kuru ve sulu bunlardan kurtulmak lazım.

BURHAN KUZU HOCAMIZI KAYBETTİK

Son zamanlarda bunlardan biri de çok sevdiğimiz, sempatik Burhan Kuru hocamızı kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.

TÜRKİYE'DE İKİ TÜRLÜ SİYASET ANLAYIŞI VAR

Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır. Ülkemize her anlamda çağ atlattık. Son 18 yılda Tekirdağ'a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık. Namık Kemal Üniversitesi'ni Tekirdağ'a kim kazandırdı? Biz kazandırdık.

ARTIK ERGENE NEHRİ'NDEN ATIK SU AKMIYOR

Ergene Havzası'ndaki arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini de başlattık. Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek. Artık Ergene Nehri'nden atık su akmıyor. Tamamen arıtılmış ve içme suyu kalitesinde su. Bu durarak yapılmadı. Bu Bay Kemal'in mantığıyla olmaz. Bu emek ister. Bu çalışma ister.

EKONOMİ VE HUKUKTA YENİ REFORM DÖNEMİ

Küresel düzen koronavirüs salgını ile daha derin sıkıntılarla yüz yüze kalmıştır. Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır. Ekonomide dünyanın ve ülkemizin içinde geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi milletimizle paylaştık. Bakanlıklar, kurumlar yanında ilgili kesimlerle yakın diyalog halinde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz.

ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA ÇEKMEK

Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmektir. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu anlamda önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform düzenlemeleriyle ilgili paketlerimiz devam ediyor. Bütçeden sonra Meclis'ten öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. İnsan Hakları Eylem Planı'na öncelik veriyoruz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HSK, 'Acele' notuyla Kavala hakkında verilen kararları istedi
13 Kasım 2020 13:51		 'Böyle bir ordunun başkomutanı olmaktan daha büyük bir onur yoktur'
13 Kasım 2020 13:18
'2 haftada 60 milyonun fevkinde bir ödeme depremzedelere yapıldı'
13 Kasım 2020 12:22		 Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
13 Kasım 2020 11:01
Bakan Pakdemirli, videokonferansla Siirt'teki bal hasadına katıldı
13 Kasım 2020 10:18		 Depremde iki kızını kaybeden milletvekili'nden uyarı: Başka hayatlar sönmesin
13 Kasım 2020 08:10
Özdağ için karar haftaya verilecek
13 Kasım 2020 08:04		 'Öbek örgütlenmesi' ile seçim hazırlığı
13 Kasım 2020 07:56
Sarıgül parti kuruluşunu öne çekti
13 Kasım 2020 07:53		 Karabağ tezkeresi Meclis'e geliyor
13 Kasım 2020 07:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:13 - Sigara yasağı en çok onlara yaradı16:06 - Anadolu İHL yöneticilerinin ek ders ücretine dair görüş yazısı16:05 - Bakanlık'tan 'Çürük elma' açıklaması: Elmalar imha edildi15:59 - Korona denetiminde ilginç anlar: 'Öğrenciyiz yazmasanız olur mu?'15:57 - Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı15:54 - Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'un testi pozitif çıktı
15:42 - Yayaların üzerine araç süren eski hakim ve savcı oğluna hapis cezası15:36 - Erdoğan: Ekonomi ve hukukta reform dönemi başlatıyoruz15:30 - Dört ilimizin farklı bölgelerinde karantina kararı alındı15:26 - Korana kurallarını hiçe saydılar, 'Miss Uganda' güzelini seçtiler15:23 - Eski uzman çavuş, eşini ve kızını öldürdü, kendisini ihbar etti15:16 - Komşu vazgeçmiyor, akın akın gelip onlarca kutu aspirin alıyorlar!
15:06 - THY'den 65 yaş üstü yolcular için 'bilet' açıklaması15:03 - Belediye Başkanı: 57 personele test yapıldı, 15 pozitif14:52 - Vatandaş ikinci el araç kiralamaya yöneldi14:48 - Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi14:48 - Enver Aysever'e 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava
14:41 - Taciz iddiasıyla soruşturma açılan öğretim görevlisi ihraç edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı ve şube müdürü açığa alındı
Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi
Spor Bakanlığı, 2 bin antrenör alacak
FETÖ'cüler maklube sofrasında yakalandı
Bakan Selçuk'tan tüm sınıflar için okula dönüş sinyali
Bakanlık'tan 'Çürük elma' açıklaması: Elmalar imha edildi
Aile hekiminden aldığı sahte raporla komşusunun evini sattı
13 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
YouTube 10 yıllık geleneğe son verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurun borsa oynaması 3
Hazine alacağı 1
5A Uydusu 1
Kumaş Maske 2
gsmh 1
2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 1
İlginç şarkı sözleri 2
Uçan yılan 1
2020 Türkiye Grand Prix 1
formula 1 2020 türkiye gp tanıtım videosu 1
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 12 Sözleşmeli Blişim Personeli Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ 6. Böl. Müd. Eski hükümlü İşçi Alacak
Kayseri Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam