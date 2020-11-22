Sağlık çalışanları, arızalanan tankeri itti
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık çalışanları, bahçede arızalanan tankeri iterek, kapanan yolun açılmasına yardımcı oldu.
|22 Kasım 2020 15:37
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Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine, oksijen dolumu için getirilen tanker arıza yaptı.
Nakil ambulansları ve hastaneye ait araçların bulunduğu alanın girişinde arızalanan tanker nedeniyle otoparktan çıkış yapılamadı.
Bunun üzerine sağlık çalışanları, tankeri iterek, yolun açılmasına yardımcı oldu. Tanker, otopark alanına çekilirken, tamirci çağırıldı.
Sağlık çalışanları ise yolun açılmasının ardından araçlarını alarak, otoparktan ayrıldı.
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