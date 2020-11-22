1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sputnik V aşısı, Pfizer ve Moderna'dan daha ucuz olacak

Rusya'da Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının fiyatının Pfizer ve Moderna tarafından üretilen aşılara göre daha ucuz olacağı belirtildi.
 22 Kasım 2020 15:42
+Aa- Yazdır
Sputnik V aşısı, Pfizer ve Moderna'dan daha ucuz olacak

Rusya'da Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının fiyatının Pfizer ve Moderna tarafından üretilen aşılara göre daha ucuz olacağı belirtildi.

Korona virüs salgınına karşı dünyanın dört gözle beklediği aşıların fiyatları belli olmaya başladı. ABD'li ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği aşı adayını satın almak isteyen ülkelere doz başına 25 ila 37 dolar arasında fiyat biçti. Moderna'nın açıklamasının ardından Rus Sputnik V aşısının Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen aşılardan çok daha düşük fiyatlı olacağı belirtildi. Sputnik V'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pfizer'in doz başına 19.50 dolar ve Moderna'nın 25-37 dolarlık açıkladığı ücret aslında kişi başına 39 dolar ve 50-74 dolarlık fiyat anlamına geliyor. Pfizer, Sputnik V ve Moderna aşıları kişi başına iki doz şeklinde yapılıyor. Sputnik V'nin fiyatı çok daha düşük olacak" ifadelerine yer verildi.

Aşının yurt dışında üretimi ve tanıtımına yatırım yapan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) sözcüsü yaptığı açıklamada, Sputnik V'nin fiyatının önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi.

Rusya, 11 Ağustos'ta geliştirdiği Sputnik V adlı aşı ile dünyada korona virüs aşısını tescil eden ilk ülke olmuştu. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşı şu anda faz 3 çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği'nin Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının dozuna 15.50 euro ödeyeceği belirtilmişti. ABD'nin ise aynı aşı için doz başına 19.50 dolar ödeme yapacağı ifade edilmişti.

Türk kökenli Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD'li ilaç firması Pfizer ortaklığıyla geliştirilen korona virüs aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu açıklanmıştı. ABD'li ilaç şirketi Moderna da geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısının yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurmuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Trump pes etmiyor! O eyalette oyların yeniden sayılması için tekrar dilekçe verdi
22 Kasım 2020 11:02		 Suudi Arabistan'tan şaşırtan Türkiye çıkışı
22 Kasım 2020 10:02
Merkel'den Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı
21 Kasım 2020 23:33		 İsrail'in BM Büyükelçisinin Enes Kanter paylaşımına tepki
21 Kasım 2020 22:24
Gazeteci gizli toplantıya sızdı
21 Kasım 2020 17:07		 İsveç'te Türk asıllı subay kayboldu
21 Kasım 2020 16:54
Çin, 23 yoksul ülkenin 2,1 milyar dolar borcunu erteledi
21 Kasım 2020 16:44		 Almanya'da Kovid-19 hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı
21 Kasım 2020 12:13
ABD'de lise öğrencisi Türk kızın kitabı en çok satanlar listesine girdi
21 Kasım 2020 11:20		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 57 milyon 910 bini geçti
21 Kasım 2020 10:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:17 - Hemofili hastası doktor Ali mücadelesiyle 'umut' oluyor16:11 - Polis KPSS'ye geçen kalan öğrenciler için seferber oldu16:10 - Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi16:07 - Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor16:03 - Mutlulukları boylarından büyük16:01 - Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı
15:56 - Türkiye'de sadece 3 tane var! Herkes hayran kalıyor15:54 - Dilenci kılığına girip yarım saatte 60 TL para topladı15:46 - Erdoğan Arınç'a yüklendi: Fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor15:42 - Sputnik V aşısı, Pfizer ve Moderna'dan daha ucuz olacak15:39 - Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler15:37 - Sağlık çalışanları, arızalanan tankeri itti
15:33 - Bakan Soylu'nun isteğine Pakdemirli'den yanıt: Hemen ilgilenelim15:30 - Sınava geç kalınca 'Lütfen abi' diyerek yalvardı15:26 - Yasa dışı yayın yapan 272 internet sitesi erişime kapatıldı15:21 - Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi15:19 - Polis sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu
15:17 - 'Biz 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?
KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
Yükseliş trendi bitti! Otomobil fiyatları düşecek
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Evde tedbir dönemine başlıyoruz
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Pfizer'in aşı dağıtımının detayları belli oldu
Çip taktırana bitcoin: Vücut ısısından para kazanacağız
'Ak Parti döneminde 354 bin, İmamoğlu döneminde ise sıfır'
Hakim duyduklarına inanamadı! O sözlere 2 yıl istendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maaş 1
Başkası adına yerin dibine geçmek 1
OPEC 1
özsermaye 1
islam kalkınma bankası 1
karantinada olduklarını camiden anons ettiren çift 1
elmalı kurabiye 2
repo 1
yanan evini maskesiz izleyip 900 lira ceza kesilen adam 2
urmu dut 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam