CHP Milletvekili Başarır'dan 'Ordu satılmış' sözlerine açıklama

CHP Milletvekili Başarır: "Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim. Söyleyecek hiç bir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah'a havale ediyorum"

