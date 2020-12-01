CHP Milletvekili Başarır'dan 'Ordu satılmış' sözlerine açıklama
CHP Milletvekili Başarır: "Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim. Söyleyecek hiç bir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah'a havale ediyorum"
|01 Aralık 2020 14:13
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, büyük tartışmalara yol açan sözleriyle ilgili konuştu.
Milletvekili Başarır, CHP Meclis Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Başarır, bir televizyon programında sarf ettiği, "Devletin ordusu Katar'a satılmış" sözlerine büyük tepkiler geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim. Söyleyecek hiç bir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah'a havale ediyorum" dedi.
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