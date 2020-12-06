1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli firma Kovid-19 antijen testi üretti, 20 ülkeye ihraç etti

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik: "Ürün, Avrupa'da geri ödeme listelerine alındı. Geçtiğimiz hafta günlük 80 bin test sadece Almanya'ya ihraç ettik. Ürünü 20 ülkeye ihraç ediyoruz"
 06 Aralık 2020 11:50
+Aa- Yazdır
Yerli firma Kovid-19 antijen testi üretti, 20 ülkeye ihraç etti

İlaç hazırlama sistemleri alanında Ankara'da faaliyet gösteren bir firma, yerli imkanlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antijen testi üreterek Almanya başta olmak üzere 20 ülkeye ihraç etti.

Kovid-19 salgını tüm dünyayı etkilerken salgınla mücadele için başta aşı olmak üzere medikal çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, doğruluk oranı yüksek ve hızlı sonuç verebilen tarama testleri de büyük önem taşıyor.

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Oncosem Onkolojik Sistemler firması yerli imkanlarla Kovid-19 antijen testi üretmeyi başardı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretimine devam ettikleri Kovid-19 tarama testinin hayatı belli ölçüde kolaylaştırdığını belirterek, yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda yerli ve milli imkanlarla Kovid-19 antijen testi de ürettiklerini söyledi.

Çelik, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünün doğrudan virüsü tespit ettiğini vurgulayarak, bu testle PCR cihazının çıkardığı sonuca yaklaşık 10 dakikada ulaşılabildiğini anlattı.

Test kitinin doğruluk oranının yüzde 96 civarında olduğunu ifade eden Çelik, doğruluk testlerinin bağımsız kuruluşlarca yapıldığını kaydetti.

- "Günlük ihracat sayımız 120 bini buldu"

Çelik, ürünün yerlilik oranının yüzde 90 olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Kovid-19 antijen testi şu an Avrupa'da ürün ve marka olarak onaylandı. Ürün Avrupa'da geri ödeme listelerine alındı. Bu ürün test olarak yapıldığında devletin sigortası vatandaşlara bunu geri ödüyor. Mesela Berlin Belediyesi şu an bir tarama yapıyor ve bu süreçlerde de bu ürünler kullanılıyor. Geçtiğimiz hafta günlük 80 bin test sadece Almanya'ya ihraç ettik. Günlük ihracat sayımız 120 bini bulmuş durumda. Sene sonunda inşallah bu kapasitemiz 250 bine çıkacak. Bu ürünü 20 ülkeye ihraç ediyoruz. Şu an ABD'de süreç devam ediyor."

Çelik, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki referans laboratuvarında ürünün etkinlik testlerinin yapıldığının altını çizerek, "Türkiye'de ürünümüz için süreçler tamamlanıp izinler alındı." dedi.

Salgın süreci başladığında 200 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Çelik, çalışan sayılarını 450'ye yükselttiklerini ve bundan gurur duyduklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Usta bulamayınca başladığı imalat işinde 'ihracatçı' oldu
06 Aralık 2020 11:15		 Esnafa yönelik icralara salgın sürecinde ara verilsin talebi
06 Aralık 2020 10:18
Pfizer aşısını Türk şirketi taşıyacak
06 Aralık 2020 09:10		 Kendi elektriğini üreten otogar yapıldı
05 Aralık 2020 13:36
Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı
04 Aralık 2020 15:31		 Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yarın yola çıkacak
03 Aralık 2020 13:29
Afetlerde elektrik şebekesi uzaktan yönetilebilecek
03 Aralık 2020 11:15		 Netflix, İstanbul'da ofis açacak
03 Aralık 2020 10:38
'Mahalle bakkalı öncelikli olsun'
03 Aralık 2020 09:11		 Aşı şirketleri milyar dolar kazanacak
02 Aralık 2020 21:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:00 - Bu ilçede nüfusun yüzde 70'i karantinada12:55 - Tarlada çıkan yangında alevlerin arasında kalan bebek öldü12:41 - Bakan Dönmez: Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'de sondaja hazırlanıyor12:38 - Koronavirüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı12:35 - Teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı12:25 - Otomobil satışlarında 'otomatik' payı artmaya devam ediyor
12:21 - Fransa Başbakanı taktığı gözlüğü, ceplerinde böyle aradı12:10 - Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni Kocaeli'ye ulaştı12:02 - Edirne'de yağışlar kasım ayında normale göre yüzde 96 azaldı11:50 - Yerli firma Kovid-19 antijen testi üretti, 20 ülkeye ihraç etti11:47 - Bu ilde kamu kurumlarında görevli engelliler idari izinli sayılacak11:44 - Belediyedeki şube müdürü itfaiye müdürü kadrosuna atanabilir mi?
11:42 - Alevilerden sorumlu 'imam' Süleyman Uysal11:33 - Virüsü yenen sağlıkçı çift, en çok başkasına bulaştırmaktan korktu11:29 - MSB: Son bir ayda 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi11:17 - Tapu sahteciliğinde yeni yöntem 'dublör kullanmak'11:15 - Usta bulamayınca başladığı imalat işinde 'ihracatçı' oldu
11:13 - Yargıtay 'bomba var' yazılı boş kutuyu bırakana verilen beraati bozdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Muğla Büyükşehir, 53 KPSS puanlı adayları itfaiye eri olarak aldı
Bu sene de kolay geçmeyecek
Ahmet Hakan: Alman aşısı vurdurmak istiyordum ama fikrim değişti
Bitmeyen 'efsane'! İndirim yalanı bıktırdı
Bakan Koca anlattı: Aşılama süreci nasıl olacak?
Aşı mecburi değil
Meteorolojiden İstanbul dahil 9 ile yağış uyarısı-Haritalı
İkinci el oto pazarında satılık araç arttı, alıcı azaldı
Bu ilçede nüfusun yüzde 70'i karantinada
TCDD'den Çin'e giden ihracat treni hakkında açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soru çözmek 2
talidomid 2
büyük lebowski 1
sitare 3
Habertürk tv'nin saray diktasına başkaldırması 2
Issız sözlük sendromu 1
grip 3
kahve kokusu 4
06.12.2020 Antalya Depremi 1
ilk aşıyı ben olacağım sözü 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam