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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü: Hepimiz aynı gemideyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne getirilen Melih Bulu, atanmasına yönelik eleştirilere, "Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz" sözleriyle yanıt verdi.
 03 Ocak 2021 15:35
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü: Hepimiz aynı gemideyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'den milletvekili adayı da olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu önce Haliç Üniversitesi'ne, 1 yıl sonra da Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasıtepkileri de beraberinde getirdi.

Eleştirilerin ardından ilk kez açıklama yapan Prof. Dr. Bulu, sosyal medya hesabından 'Merhaba Boğaziçi' başlığıyla paylaştığı mesajda 'sorunların şeffaf bir şekilde konuşularak çözülebileceğine inanan bir yönetim tarzı' olduğunu belirtti.

5 üniversiteye Rektör ataması yapıldı

Prof. Dr. Bulu, "İnsanlara dokunmayı seven bir mizacım vardır. Bana her zaman sanal ortamda ya da kampüste ulaşabilirsiniz. Sorunların şeffaf bir şekilde konuşularak çözülebileceğine inanan bir yönetim tarzım vardır. Birlikte konuşarak, en doğruya ulaşıldığını sayısız kere tecrübe etmişliğim vardır. Bununla birlikte, Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. O sebeple üniversite olarak bizi asıl işimiz olan bilimsel üretimden uzaklaştıracak her türlü girişime de birlikte karşı gelmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

'Sosyete kantinden çay alıp manzarada yudumlamayı, yüzmeyi özledim'

Üzerinde çalışmayı hedeflediği başlıkları 4 maddede sıralayan Bulu,

"Yuvaya dönüşümün heyecanı ve mutluluğuyla orta kantinde yediğim kumpir, sosyete kantinden çay alıp manzarada yudumlamayı ve bu arada kucağıma zıplayıp yediğim her şeye ortak olan kedileri özlediğimi söylemek isterim. Güney'de basket oynamayı, Uçaksavar'da kürekçilerle antremana katılmayı, açık havuzda gün batana kadar yüzmeyi de özlemiş olduğumu belirtmek isterim elbette" dedi.
Memurlar.Net
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