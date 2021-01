Ağrı'da polisler ele geçirdikleri eroin paketleriyle 'ohh' yazdı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki Şeker kavşağı mevkisinde durdurulan araçta arama yapıldı.

Ekiplerce araçtaki peynir bidonuna gizlenmiş 20 pakette 10 kilo 226 gram eroin ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 2 zanlı tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen eroin paketleriyle "ohh" yazdı.

Soylu, Meclis'teki konuşmasında yapılan yatırımlara işaret ederek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.