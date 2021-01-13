Beş yıl sonra Atina ile yeniden masaya oturuyoruz
|13 Ocak 2021 06:39
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Türkiye ile Yunanistan istikşafi görüşmeler için tekrar masaya oturmaya hazırlanıyor. Ankara ve Atina'dan eş zamanlı yapılan açıklamada 61'inci istikşafi görüşmelerin 25 Ocak'ta gerçekleştirileceği açıklandı. Taraflar, en son Atina'da düzenlenen istikşafi görüşmelerin ardından beş yıl sonra yeniden aynı masa etrafından sorunları tartışacak.
Yunan tarafı istikşafi görüşmelerde sadece "kıta sahanlığı" meselesinin gündeme geleceğini belirtirken, Ankara ise 61'inci tur görüşmelerde sadece kıta sahanlığı veya deniz yetki alanları hakkında olmayacağı; karasuları, adaların silahlandırılması, hava sahası, kimliği belirsiz ada, adacık ve kayalıkların statüsü ile Batı Trakya Türkleri gibi tüm ihtilaflı konuların gündeme geleceğini ifade ediyor.
Altı ana başlığın ele alınacağı İstanbul'daki görüşmelerde Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasının Lozan Anlaşmasına ve 1937 Paris Anlaşmasına aykırı olduğu Yunan tarafına bir kez daha vurgulanacak.
Yunanistan, karasularının 6 mil olmasına rağmen, hava sahalarının 10 mil olduğunu öne sürmesinin dünyada başka örneği olmadığı görüşmelerde yeniden hatırlatılacak.
Öte yandan, Batı Trakya'daki Türklerin hakları konusunun da görüşmelerde gündeme gelmesi, özellikle eğitim ve dini özgürlükler alanlarında baskıcı uygulamalar yapan Yunanistan'a bu konularda uyarılarda bulunacağı belirtiliyor.
Selçuk Böke
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