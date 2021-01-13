1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlar son noktayı koydu! Aşı 65 yaş üstü için risk mi?

Çin'den getirtilen aşının faz çalışmalarında yaşlılar yer almadı. Dolayısıyla ne gibi bir yan etki oluşturacağı da bilinmiyor. Ancak uzmanlara göre endişeye mahal yok.
 13 Ocak 2021 06:45
+Aa- Yazdır
Uzmanlar son noktayı koydu! Aşı 65 yaş üstü için risk mi?

Türkiye'de yaygın aşılama için geri sayım başladı. Ardından da aşılamanın 65 yaş üstünde bir risk oluşturup oluşturmayacağı tartışmaları alevlendi.

Bunun münazara edilmesinin başlıca sebebi ise Çin'den getirtilen aşının faz çalışmalarında bu yaş grubunun yer almaması. Şimdiye kadar aşının etkinliğine ve güvenilirliğine dair yapılan faz denemelerinde 18-59 yaş grubu yer aldı.

Çalışmalarda özellikle sağlıklı bireyler tercih edildi. Böyle yapılmasındaki gerekçe, aşıların ne gibi bir yan etki oluşturacağının bilinmemesi ve yaşanılacak herhangi bir aksilikte kişinin daha kolay bir şekilde kontrol altına alınabilmesiydi.

Yani, 60 yaş üstündeki kişiler, aşılama sonrası ciddi yan etkilerin oluşabileceği ve ağır seyredebileceği ihtimali göz önüne alınarak çalışma dışında bırakıldı. Bu yöntemle 'riskli' grup korunmuş oldu.

Ama 65 yaş üstüne yönelik bilimsel bir veri sağlanamadı. Bu gerekçeyle, aşının yaşlılara ne gibi bir etki yapacağı bilinmezken uzmanlar "Ortada kaygılanacak bir şey yok" dedi.

Bu sözleri, yapılan çalışmalarda ciddi bir yan etki görülmemesine dayandıran uzmanlar "65 yaş üstünde ciddi bir yan etki oluşması beklenmiyor. Yalnızca, gelişen antikor düzeyi, genç nüfusa göre daha az olabilir" şeklinde konuştu.

Öte yandan yoğun bakımda yatanların ve hayatını kaybedenlerin çoğu 65 yaş üstünde. Bu yüzden aşılamada öncelik yaşlıların olacak. Tahminlere göre aşı olan bu kişiler, koronaya hiç yakalanmayacak, yakalansa bile hastalığı hafif şekilde atlatacak.

Böylelikle hem onlar korunacak hem de sağlık sisteminin yükü büyük bir ölçüde azalacak.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Beklenen gün geldi... Türkiye böyle aşılanacak
13 Ocak 2021 07:30		 CoronaVac aşılarına 'acil kullanım onayı'nda sona gelindi
12 Ocak 2021 13:53
EÜ'nün koronavirüs aşısı hayvan deneylerinde başarılı oldu
12 Ocak 2021 10:53		 Korona aşısının 81 ile dağıtımının detayları belli oldu
12 Ocak 2021 10:38
BioNTech ve Pfizer, 2021 aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı
11 Ocak 2021 17:15		 Yerli aşının kullanımı için tarih verildi
11 Ocak 2021 14:01
Bakan Varank, 'virüs benzeri parçacıklara' dayalı aşı çalışmalarını yerinde inceledi
10 Ocak 2021 10:31		 Koronayla savaşacak 7 Türk aşısı yolda
10 Ocak 2021 07:30
Koronavirüs aşıları bu odalarda yapılacak
08 Ocak 2021 19:09		 Aşılar en ücra merkezlerde bile böyle izlenecek
04 Ocak 2021 15:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:27 - Komiserli, polisli organize suç örgütüne dev operasyon08:23 - Türkiye'nin gözbebeğinde casus avı!08:15 - İstanbul'un yeni HES haritası 'artık bitiyor' dedirtti08:10 - Prof. Aziz Sancar'ın ağabeyi emekli paşaya dolandırıcılık şoku08:02 - HSK'dan şaşırtan 'ihmal yok' kararı08:00 - Nagehan Alçı: Benim babaannem de öğretmen!
07:55 - Meclis'in soru önergesi istatistikleri belli oldu07:45 - Yeni yıldaki yüzde 25 zam satışları vurdu!07:37 - Adnan Oktar 30 yıl yatacak, 95'inde tahliye olacak07:30 - Beklenen gün geldi... Türkiye böyle aşılanacak07:25 - 2021'de kim ne kadar vergi verecek?07:17 - AK Parti'de 'Büyük Kongre' mart başında
07:10 - 'Sağlıkçılarda aşı karşıtlığı yok'07:00 - Kamuda millileşme adımı06:52 - WhatsApp'ın 'sözleşme' dayatması sonrası veliler ne yapacak?06:45 - Uzmanlar son noktayı koydu! Aşı 65 yaş üstü için risk mi?06:39 - Beş yıl sonra Atina ile yeniden masaya oturuyoruz
06:30 - Meteorolojiden il il, bölge bölge çok kuvvetli yağış uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Nagehan Alçı: Benim babaannem de öğretmen!
Beklenen gün geldi... Türkiye böyle aşılanacak
Akademik teşvik ödeneği hakkında 7 soru 7 cevap!
İLİTAM okuyanlar muafiyetten yararlanamayacak
WhatsApp'ın 'sözleşme' dayatması sonrası veliler ne yapacak?
Meteorolojiden il il, bölge bölge çok kuvvetli yağış uyarısı
Niğde'nin yeni gözdesi... Gümüşler Manastırı
Kamuda millileşme adımı
Yeni yıldaki yüzde 25 zam satışları vurdu!
İzmir, İstanbul ve Çanakkale'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
her yemekten sonra soda içmek 1
11.01.2021 kabine toplantısı kararları 2
koşu bandı sorunsalı 1
pubg mobile 1
karpal tünel 1
12.01.2021 fenerbahce vs baskonia maçı 6
alt kattan hapşırmak ve üst kattan çok yaşa denmesi 1
eve gelen misafir çocuğu 2
sinovac'ın brezilya'da yüzde 50 koruma sağlaması 2
kendi sesini dinlemek 1
SON İLANLAR
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Arpaçay Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 2 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam