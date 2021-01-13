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AK Parti'de 'Büyük Kongre' mart başında

AK Parti, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yaklaşık iki ay ara verdiği kongrelerine bugün dört ilde yapacağı seçimlerle devam edecek; ay sonu itibarıyla 48 ilde yeni yönetimler belirlenmiş olacak.
 13 Ocak 2021 07:17
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AK Parti'de 'Büyük Kongre' mart başında

İl kongreleri, şubatın son haftası yapılacak Ankara ve İstanbul seçimleriyle sona erecek. Mart ayının ilk haftası ise, "Büyük Kongre"nin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; Kongrenin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti yönetimi ve kabinede flaş değişikliklere gideceği ifade ediliyor.

Ay sonu bitecek

AK Parti'nin 18 Ekim'de Şırnak'tan başlayan il kongrelerine 22 Kasım'da yapılan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Sinop ve Kastamonu kongrelerinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti. Kongreler, yaklaşık 2 ay aranın ardından bugün dört ilde yapılacak seçimlerle devam edecek.

Bugün Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas; 18 Ocak'ta Muş, Bitlis, Elazığ, Bingöl, Kilis, Manisa, Adıyaman, Mardin ve Aydın; 19 Ocak'ta Karabük, Düzce, Çorum, Amasya, Bartın; 20 Ocak'ta Yalova, Sakarya, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale; 25 Ocak'ta Mersin, Uşak ve Denizli; 27 Ocak'ta ise Erzurum, Ağrı ve Erzincan kongreleri gerçekleştirilecek. Ay sonu itibarıyla 48 ilde kongreler tamamlanmış olacak.
Kongreler, şubatın son haftası yapılacak Ankara ve İstanbul seçimleriyle sona erecek ve ardından koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir tehdidin ortaya çıkmaması halinde mart ayının ilk haftasında "Büyük Kongre" gerçekleştirilecek. Parti kulislerinde kongrenin ardından Erdoğan'ın parti yönetimi ve kabinede flaş değişikliklere gideceği de öne sürülüyor.

14 ilçede tamam

İstanbul'da ara verilen ilçe kongreleri ise, önceki gün itibarıyla yeniden başladı. Pazartesi gerçekleşen Çekmeköy Kongresi'nde yeni başkan Akın İlhan oldu; Sultanbeyli'de mevcut başkan Ali Tombaş yeniden seçildi. Böylece "koronavirüs" arası verilmeden önce yapılan seçimlerle birlikte İstanbul'da toplam 14 ilçede başkan seçimleri tamamlanmış oldu.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta itibarıyla Sarıyer, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Beşiktaş, Bahçelievler, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Beyoğlu ve Üsküdar'ın da il yönetimi tarafından belirlenen yeni ilçe başkan adaylarını onayladı. Kalan 14 ilçede ise, hala seçime genel merkez adayı olarak girecek isimler netleşmedi.
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