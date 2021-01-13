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Başkent'te trafiği rahatlatacak Yenikent-Temelli yolu yarın açılıyor

Başkentte, kuzeyde Anadolu Otoyolu'na, güneyde Ankara-Eskişehir Devlet yoluna bağlanan Yenikent-Temelli yolunun 29 kilometrelik kısmı yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle hizmete açılacak. 
 13 Ocak 2021 09:01
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Başkent'te trafiği rahatlatacak Yenikent-Temelli yolu yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu proje, Ankara'nın batısında yer alan Temelli, Sincan ve Yenikent yerleşkeleri arasında bulunan 8 organize sanayi bölgesi (OSB) ve yeni yerleşim alanları nedeniyle bölgede artan ulaşım hareketliliğini karşılamak üzere hayata geçirildi.

Toplamda 39,7 kilometre uzunluğundaki Yenikent-Temelli yolu 2x2 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak projelendirilirken, yolun 29 kilometrelik kısmı yarın hizmete açılacak.

Kuzeyde Anadolu Otoyolu'na, güneyde Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'na bağlanan proje kapsamında, 8 köprü, 3 viyadük, 10 köprülü kavşak ve 5 dönel kavşak yer alıyor.

Yenikent-Temelli yolu, bölgedeki sanayi merkezlerinin birbirlerine ve ana kara yolu akslarına hızlı ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla inşa edildi.

Projeyle Temelli ve Sincan Organize Bölgesi'nin şehir merkezine girmeden ulaşım imkanı tesis edilerek trafik rahatlatılmış oldu.
Anadolu Ajansı
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