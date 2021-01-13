Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı
Uber Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular'a tekrar merhaba!" denildi.
|13 Ocak 2021 09:26
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Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı.
Uber Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular'a tekrar merhaba!" denildi.
Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular'a tekrar merhaba! #uberyenidenUber Türkiye (@Uber_Turkiye) January 13, 2021
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