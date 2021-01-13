Pakistan'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na devlet nişanı tevdi edildi
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi ziyaret için ülkeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na devlet nişanı takdim etti.
|13 Ocak 2021 09:28
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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi ziyaret için ülkeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na devlet nişanı takdim etti.
Çavuşoğlu, Başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Alvi tarafından kabul edildi.
Alvi, Cinnah Salonu'nda düzenlenen törende Çavuşoğlu'na "Hilal-i Pakistan" nişanını takdim etti.
Törende, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başta olmak üzere çok sayıda üst düzey davetli de yer aldı.
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