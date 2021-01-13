Sanayi üretimi yüzde 11 yükseldi
Sanayi üretim endeksi, Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 11 yükseldi
|13 Ocak 2021 10:04
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