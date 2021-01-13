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'Merkez Bankasının net döviz rezervleri artıyor'

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara, Merkez Bankasının net döviz rezervlerinin son iki ay içinde arttığını belirtti.
 13 Ocak 2021 14:20
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'Merkez Bankasının net döviz rezervleri artıyor'

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Merkez Bankası eski başekonomist Hakan Kara, Merkez Bankasının net döviz rezervlerinin son iki ay içinde arttığını belirtti.
Hakan Kara sosyal medya paylaşımından şu bilgileri paylaştı

* Merkez Bankası uzun yıllardır ihracatçılara TL kredi verip vade sonunda döviz olarak tahsil ediyor. Bu şekilde rezerv biriktirebiliyor. Öte yandan, enerji ithalatı yapan BOTAŞ'a ise daha sınırlı da olsa düzenli döviz satıyor. Bu da döviz rezervini düşüyor.

* Geçen yıl TCMB bu yolla ihracatçıdan 23 milyar dolar alıp BOTAŞ'a 6 milyar satmıştı. Bu şekilde nette 17 milyar dolar döviz biriktirmesi gerekirken kamu bankalarına arka kapıdan yapılan satışlar net rezervleri hızla eritmişti.

* Son iki aydır bu strateji değişti. Kamu bankalarına satış kesildi, BOTAŞ'a satış çok cüzi düzeyde. İhracat reeskont kredisi aracılığıyla ise döviz alımları sürüyor. 2021'de bu kanallardan 20 milyar dolar net rezerv birikebilir (BOTAŞ'a satış son iki ay gibi sınırlı kalırsa).

* Yani aslında TCMB döviz alımına çoktan başladı. İki aydır net rezervi artıyor.
İlave alım için cari açığın düşmesi, sermaye girişlerinin sürmesi ve ters dolarizasyonun başlaması lazım.
Bunlar da ancak güven veren bir makro çerçeve ve sıkı parasal duruşla mümkün olabilir.
Memurlar.Net
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