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Toroslardan gelen lezzet 'Bucak Salebini' alacağınız adres

Burdur Bucak'ta, Toros Dağlarının yüksek kesimlerinden özenle toplanan yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor.
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Toroslardan gelen lezzet 'Bucak Salebini' alacağınız adres

Burdur'un Bucak ilçesinde, Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde köylülerin özenle topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yerini alıyor.

Mayıs, haziran aylarında Bucak'ın çevresindeki Toros Dağlarının el değmemiş yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutuluyor. Kurutulmuş salep yumrularını satın alan tüccarlar, taş değirmenlerde kırdırıp öğüttürüyor. Toz haline getirilen Bucak salebi, kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturulup 15 dakika daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatıldıktan sonra damaklarda eşsiz bir lezzet ve aroma bırakıyor.

Bucak salebinin ünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyaretinde kendisine ikram edildikten sonra gazetecilere "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" demesinin ardından ülke geneline yayıldı. Tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan ve Türkiye'nin birçok ilinden sipariş edilen Bucak salebinin kilosu 800 liraya ulaştı.

Yapılışı;

"1 litre süte 30-70 gr arasında şeker, 7 gram Bucak Salebi (2 çay kaşığı) 15 dakika sonra içebilirsiniz. "

Bucak'ta baba mesleğini sürdüren salep tüccarı Aziz Gündüz, açıklamada, doğal salep tozunun Torosların yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin köklerindeki yumrulardan elde edildiğini söyledi. Köylülerin topladığı bu yumruların yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte kurutulduğunu belirten Gündüz, "Bizim Bucak'ın Toroslarında yetişen salebin yapışkan olması, tadı, lezzeti ve aroması farklı olduğundan çok tercih ediliyor." dedi.

Toroslarda yetişen doğal salebin kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Gündüz, salep hasadının mayıs ve haziran aylarında yapıldığını ifade etti. Gündüz, Bucak salebinin yapışkan özelliğinin daha çok olmasından dolayı 1 kilo sütte 7 gram (2 çay kaşığı dolusu) salep tozunun gerekli lezzet ve yoğunluğu verdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ününü ikiye katladı

Eskiden Bucak salebinin daha çok dondurma üreticilerince bilindiği anlatan Gündüz, kenti daha önce ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesinden sonra salebin ününün ikiye katlandığını dile getirdi. Bucak'tan Türkiye'nin her yerine salep gönderdiklerini vurgulayan Gündüz, şöyle devam etti:

"İnternet üzerinden 100 gramın üzerinde istediklerinde Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İstanbul'dan talep daha çok oluyor. Bunun yanında örneğin Malatya, Adana, Samsun, Ankara ve İzmir'e gönderiyoruz. Müşterilerimiz internetten araştırıp bize ulaşıyor. Yüzde yüz Bucak salebi diye bizlere onaylattıktan sonra alıyorlar. Bucak salebini bir kişi alsa 10 kişiye tavsiye ediyor, satışlarımız bu şekilde yaygınlaşıyor. Şu an hakiki doğal Bucak salebinin kilosu 800 lira. Bucak salebini bir kere tadan bir daha vazgeçemez."

Gündüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından beri her yıl Bucak'tan salep gönderdiklerini, her yıl bir kere de milletvekillerine Bucak salebi ikram ettiklerini sözlerine ekledi.

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