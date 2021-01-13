Meteorolojiden iki bölgeye kar yağışı uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli kar yağışı, yarın öğle saatlerinden itibaren de kuvvetli sağanak bekleniyor.
|13 Ocak 2021 17:02
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli kar yağışı, yarın öğle saatlerinden itibaren de kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Erzincan, Tunceli, Muş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis çevrelerinde akşam saatlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.
Adıyaman, Siirt çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda da yarın öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak meydana geleceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, don, sel ve su baskını gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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