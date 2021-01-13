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ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump için azil oturumunu başlattı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın azledilmesinin görüşüleceği Temsilciler Meclisi oturumu başladı.
 13 Ocak 2021 17:48
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ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump için azil oturumunu başlattı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın azledilmesinin görüşüleceği Temsilciler Meclisi oturumu başladı.

ABD'de tarihi oturum başladı. Trump'ın azledilmesinin görüşüleceği Temsilciler Meclisi oturumunun başladığı bildirildi. Trump destekçilerinin 6 Ocak günü Kongre'yi basmalarının ardından, Başkan Trump'ın 'isyana teşvik' gerekçesiyle koltuğu bırakması çağrıları gün geçtikçe artıyor. 3 Kasım'da yapıan seçimi kaybeden Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, 20 Ocak'taki tevir teslim töreniyle koltuğunu Demokratların adayı seçilmiş Başkan Joe Biden'a devredecek. Ancak yaşanan olayların Trump'ın kışkırtmasıyla meydana geldiğini düşünenler, Başkan'ın 20 Ocak'tan önce koltuğu yardımcısı Mike Pence'e bırakması gerektiğini söylüyor. Temsilciler Meclisi, ABD'nin başkenti Wahsington DC'de Başkan Donald Trump'ın destekçilerini Kongre binasına saldırmasının ardından, Trump'a yönelik azil oturumunu açtı. Daha önce Cumhuriyetçi Parti'den üç isim, destekçilerinin Kongre'ye saldırmasının ardından Başkan Donald Trump'ın azledilmesine onay verebileceklerini duyurmuştu. Temsilciler Meclisi'ndeki üç numaralı Cumhuriyetçi Liz Chaney, yaptığı açıklamada "Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa'ya olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir" demişti.

ANAYASADA YAPILAN 25.DEĞİŞİKLİK

Demokrat Parti'nin en üst düzeyindeki isimler, Temsilciler Meclisi Başkanı ve çoğunluğu bugüne kadar Cumhuriyetçilerde olan Senato'nun Azınlık Lideri, yani Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer, Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence'i arayarak Kabine ile birlikte harekete geçmesini ve "İsyana teşviki" gerekçe göstererek Trump'ı görevden almasını talep etti. Bunun için Pence'in Anayasada yapılan 25. değişiklikteki maddeyi uygulamaya sokması gerekiyor.

DÖRT SAYFALIK AZİL KARARI TASARISI NELERİ İÇERİYOR?

Temsilciler Meclisi'ne sunulan azil tasarısında tek madde yer aldı. Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump ''isyanı teşvikle'' suçlanıyor. Tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi halinde, Cumhuriyetçi Trump, hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak. Dört sayfalık azil kararı tasarısında Trump'ın seçim hileleriyle ikinci kez başkan seçilmesinin engellendiği yönünde temelsiz suçlamalarda bulunduğu, Georgia eyaletindeki yerel seçim yetkililerine Biden'ın eyalette az farkla elde ettiği zaferi geri çevirmek için kendisine 11 binden fazla oy 'bulmaları' yönünde baskı yaptığı ve geçen Çarşamba günü binlerce destekçisini Kongre üyelerinin seçim sonuçlarını geri çevirmesi için baskı yapmak üzere Kongre binasına yürümeleri için harekete geçirdiği ayrıntıları yer alıyor.

TRUMP: 25'İNCİ MADDE BENİM İÇİN SIFIR

Başkan Donald Trump, Teksas'ta inşa edilmekte olan sınır duvarının bir bölümü önünde yaptığı açıklamada görevden alınması için Anayasa'nın 25'inci ek maddesinin yürürlüğe konmasından endişe duymadığını söyledi. Trump, yaptığı açıklamada 25'inci maddenin kendisi için ''sıfır risk taşıdığını'' söylemişti.

6 OCAK KONGRE BASKINI

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak'ta Trump destekçileri, polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmiş ve 3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden'ın seçim zaferini tescil etmek için yapılan oturumu engellemeye çalışmıştı. Kongre civarında ve Kongre binasında yaşanan olaylar sırasında 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar sırasında yarım kalan oturumaysa polisin akşam saatlerinde binayı yeniden kontrol altına almasıyla devam edilmişti.
DHA
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