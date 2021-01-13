Azerbaycan'dan, Türk firmalara davet
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum"
|13 Ocak 2021 18:04
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