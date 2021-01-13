Sağlık alanında öğrencilik ve staj süreleri emeklilikte hesaba katılır mı?

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, "sağlık alanında öğrencilik ve staj süreleri emeklilikte hesaba katılacak, ilgili madde de düzenleme yapıldı" şeklinde yer alan ifadeler nedeniyle, sağlık çalışanları öğrencilik ve staj sürelerinin emeklilikte hesaba katılacağını düşünerek, il müdürlüklerine dilekçe ile müracaat etmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından il sağlık müdürlüklerine ilgili konuda resmi yazı gönderildi.

Resmi yazıya göre; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın Staj ve öğrencilik süresinin kanunda yapılan bir düzenleme olmadığı sürece emeklilik süresinden sayılmayacağını, stajyer veya öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

İşte o resmi yazı