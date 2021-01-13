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Hasta sayısı iki gündür binin altında seyrediyor

Sağlık Bakanlığı 13 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
 13 Ocak 2021 20:24
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Hasta sayısı iki gündür binin altında seyrediyor

Sağlık Bakanlığı 13 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu, 9 bin 463 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi.
Memurlar.Net
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