Hasta sayısı iki gündür binin altında seyrediyor
Sağlık Bakanlığı 13 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
|13 Ocak 2021 20:24
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Sağlık Bakanlığı 13 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu, 9 bin 463 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi.
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