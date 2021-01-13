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İBB önünde kentsel dönüşüm eylemi

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde süren kentsel dönüşümle ilgili olarak bir grup mahalleli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde eylem yaparak, basın açıklaması yaptı.
 13 Ocak 2021 21:08
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İBB önünde kentsel dönüşüm eylemi

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde süren kentsel dönüşümle ilgili olarak bir grup mahalleli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde eylem yaparak, basın açıklaması yaptı.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında elektrik, su ve diğer hizmetlerin kesilmek istendiği ve metrekarelerde büyük oranlarda kesintiler yapıldığı iddiasıyla bir araya gelen bir grup mahalle sakini belediyeyi protesto ederek, basın açıklaması yaptı. Ellerinde "Deprem Bahane Rant Şahane", "Sulukule olmayacağız" yazılı dövizler taşıyan grup "Hak Hukuk Adalet" sloganları attı. Burada basın açıklaması yapan Eyüpsultan Yeşilpınar Kentsel Dönüşüm Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayrullah Türkoğlu, "Kentsel dönüşüm projesi bahanesiyle elektrik, su ve diğer hizmetlerimizin kesilmek istemesi nedeniyle gelmek durumunda kaldık. Bugüne kadar İBB yetkilileri ile sürdürdüğümüz temaslar sonuçsuz kalmasaydı, bu şartlarda çıkmak durumunda kalmazdık. İBB yetkilileri alanda kanunun öngördüğü 2/3 çoğunluğu onca tehdit ve sıkıştırmaya rağmen sağlamamıştır. Çoğunluğu sağlamadan bizleri alandan uzaklaştırmak için ilgili kurumlar eliyle hizmetlerin kesilmesi sürecini başlatmak istemektedir" dedi.

Metrekarelerden de büyük kesintiler yapıldığını belirten ve yüksek oranda ücretler istendiğini iddia eden mahalle sakinleri yapılan basın açıklamasının ardından İBB binası önünden ayrıldı.

DHA
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