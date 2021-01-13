Küçükçekmece'de yıkıma gelenlere saldırı: 1'i avukat 2 yaralı
|13 Ocak 2021 22:54
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Küçükçekmece'de mahkeme kararıyla otoparktaki yıkım için gelenlere bir otomobilden ateş açıldı. Saldırıda biri avukat iki kişi yaralandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Arsa sahibi, otopark ve oto tamir atölyesi olarak kullanılan alanın kendisine ait olduğuna dair mahkeme kararını alarak avukatı ile birlikte Hürriyet Caddesi'ne geldi. Aynı zamanda buradaki prafabrik yapıların yıkılması için iş makinesi de getirildi. Otoparkı işletenler ile gelenler görüşmeye başladı. Bu sırada bir otomobille gelenler Avukat Yıldırım Çavuşovalı ve yanındaki 17 yaşındaki Talha Çakaner'i yaraladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı avukat ve genci hastaneye kaldırırken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralı avukat Yıldırım Çavuşovalı'nın 2018 yılında yapılan 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde Vatan Partisi'nden aday olduğu öğrenildi
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