1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den yeni karne notu açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ilkokul ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceğini, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.
 14 Ocak 2021 00:55
+Aa- Yazdır
MEB'den yeni karne notu açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ilkokul ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceğini, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Velilerin, sınav notlarının ilk dönem karne notu değerlendirmesinde kullanılmasını istemeleri halinde 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.

Bu doğrultuda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenleme yapıldı.

İllere gönderilen yazıyla, ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde yapılmış olan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.

İlkokulda ve ortaokullarda birinci dönem karne notu belirlenirken dikkate alınacak hususlar, 25 Aralık 2020 tarihinde Bakanlık tarafından yapılan açıklamada duyurulmuştu. Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

Velilere inisiyatif

Bu kademelerde ayrıca yapılmış olan yüz yüze sınavlar varsa değerlendirmeye dahil olmayacak. Yüze yüze sınavların değerlendirmeye dahil olmasını isteyen velilerin 21 Ocak 2021 Perşembe gününe kadar okul müdürlüklerine başvuru yapması gerekecek.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İLİTAM okuyanlar muafiyetten yararlanamayacak
13 Ocak 2021 00:06		 'Mesleki eğitime kaydolan öğrencisi sayısı yüzde 63 arttı'
11 Ocak 2021 17:59
'Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak daha zor ve yıpratıcı'
11 Ocak 2021 15:45		 Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atamaları'yla ilgili açıklama
11 Ocak 2021 10:12
MEB, 2020'de 188 patent alındı
11 Ocak 2021 08:12		 MEB: 11 Ocak'ta bayrak töreni yapılacak, İstiklal Marşı okunacak
10 Ocak 2021 14:58
Bakan Selçuk: Bakanlıkta telefonları 'Ziya Selçuk' açıyor
10 Ocak 2021 13:11		 MEB, yeni ve eğlenceli İngilizce etkinlik kılavuzları hazırladı
09 Ocak 2021 14:45
MEB 188 patent, faydalı model, tasarım ve markayı tescilletti
09 Ocak 2021 11:49		 MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 4. faz başladı
08 Ocak 2021 15:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:26 - Prof. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak Şubat'ta rahatlayabiliriz01:00 - CHP'li Başkan, '36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var' demişti. 2 yıl hapisle yargılanıyor00:55 - MEB'den yeni karne notu açıklaması00:48 - Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı00:28 - Trump'la ilgili azil maddesi kabul edildi00:10 - Böyle bir güzellik yok... Yer köprü şelalesi
00:05 - Aday memura üst kadro için muvafakat vermeyen idare hizmet kusurlu sayıldı!00:01 - 14 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:34 - Ankara'da 'gürültü yapma' kavgası: 4 kişi yaralandı23:27 - Pandemide yazlık evlerini tercih edenlerin sayısı 5 kat arttı23:24 - Görenler şaşkına döndü... Mezar başında keman çaldırdı23:21 - Araştırma: Liseliler telefon bağımlısı
23:18 - Prof. Dr. İlhan: Sokakların yıkanması doğru değil23:15 - Adana Kebap dünya listesinde 2'nci sırada23:12 - Kayseri-Sivas kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı22:59 - Diyarbakır'da 'izole rota' olmaya aday gizli hazine: İkiz Şelale22:56 - E-posta gönderilen kadına, 'casus yazılım' ile şantaj
22:54 - Küçükçekmece'de yıkıma gelenlere saldırı: 1'i avukat 2 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Trump'la ilgili azil maddesi kabul edildi
Aday memura üst kadro için muvafakat vermeyen idare hizmet kusurlu sayıldı!
CHP'li Başkan, '36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var' demişti. 2 yıl hapisle yargılanıyor
Böyle bir güzellik yok... Yer köprü şelalesi
Prof. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak Şubat'ta rahatlayabiliriz
14 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bakanın aşıyı olması 1
gezegen ve yıldızların küre şeklinde olması 1
hidayet türkoğlu'nun saraydan kovulduğu iddiası 2
zevzek 2
şekerli yoğurt 1
Ankara da kar yağışı 5
koşu bandı sorunsalı 1
boston dynamics 1
salça 3
Hiç e harfi kullanılmadan yazılan roman 5
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Bursa Karacabey SYDV Personel Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam