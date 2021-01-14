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Obezite cerrahisi borsası

Bazı sağlık kurumları ile cerrahlar, reklamlarla zayıflama amaçlı ameliyatları teşvik ediyor. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşan doktorları soru yağmuruna tutan vatandaşların bazıları, paylaşımlardan etkilenerek ameliyata karar verdiklerini söylüyor
 14 Ocak 2021 08:14
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Obezite cerrahisi borsası

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: 'Zayıf olmanın hayalini kurmana gerek yok. Çözümü var, bize ulaşın', 'Tüp mide ile hayalini kurduğunuz bedene kavuşmanız bir telefon uzağınızda'... Bu ifadeler sosyal medyadaki obezite cerrahisi reklamlarından. Vatandaşların bazıları, paylaşımlardan etkilenerek ameliyata karar veriyor.

Zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil geçtiğimiz hafta "Kilo vermemi durduramıyoruz" açıklamasını yapmış, bu açıklamanın ardından da zayıflama ameliyatları etik açıdan tartışma konusu olmuştu. Bu tip ameliyatlar başta sosyal medya olmak üzere birçok mecrada yayınlanan reklamlarla özendiriliyor.

Sosyal medyada binlerce tüp mide ve benzeri operasyonlara ilişkin özel sayfalar açan doktorlar, daha önce ameliyat ettikleri hastaların öncesi-sonrası görüntülerini paylaşarak vatandaşları obezite ameliyatlarına teşvik ediyor. Her kilodan değişimleri gören vatandaşlar ise, "Hocam daha önce 1 kez sezaryen oldum sakıncası olur mu?", "75 kiloyum 25 kilo versem hiç fena olmaz, kilo veremiyorum bende ameliyat olabilir miyim?" gibi sorular yöneltiyor.

Sıraya giriyorlar

Ameliyat olan kişilerin değişimlerini gören ve vücut kitle endeksi düşük olan vatandaşlar bile metabolik cerrahi yaptırmak için sıraya giriyor. Obezite cerrahisi bir doktorun, tüp mide ameliyatı yaptığı hastaların öncesi-sonrası fotoğraflarıyla, "Zayıf olmanın hayalini kurmana gerek yok. Çözümü var, bize ulaşın" diye yaptığı paylaşımına, binlerce beğeni ve yorum yapılıyor. Zayıflamak isteyen vatandaşlar, "Karın bölgesi gerçekten inceliyorsa yarın ameliyat olabilir miyim?', 'Merhaba hocam tansiyon hastaları bu ameliyatı olabilir mi ve alt kilo sınırı nedir?', 'Fiyatları yüksek olmasa bi kerede olsak hayatım kiloyla stres yapmakla geçti. İnsan ölmeden 5 yıl zayıf olsa bir rahat yaşasa bu dert beni öldürdü'" gibi sorular yönelterek bilgi isterken, yorumlara tek tek cevap veren doktorlar, bu ameliyatları birkaç dakikalık telefon görüşmesinin ardından yapılıp yapılamayacağını söylüyor.

Yine sosyal medyada paylaşım yapan bir obezite cerrahı Op. Dr., "Tüp mide ile hayalini kurduğunuz bedene kavuşmanız bir telefon uzağınızda" paylaşımında, mide küçültme ameliyatına yönlendiriyor. Aynı doktorun paylaştığı tüp mide ameliyatı geçiren hastaların fotoğrafının altına bir vatandaş, "Uzun süredir paylaşımlarınızı merakla takip ediyorum. Benim kilom 92, boyum 1.67 mide balonu taktırmak istiyorum. Paylaşımlarınızdan etkilenerek buna karar verdim" diye yazmış.

Mide balonu önerisi

Sosyal medyada obezite cerrahisi reklamı yapan bir doktorla yaptığımız telefon görüşmesinde, kilo (90) ve boyumuz (1.72) öğrenildikten sonra vücut kitle endeksimizin çok aşırı yüksek olmadığı ve ancak obezite sınırında olduğumuz belirtildi. Bu kilo ile ameliyat yapamayacağını belirten doktor, "Ancak kiloyu vermeniz için bazı tekniklerle yardımcı olabiliriz. Mideye balon koymak gibi. Onunla daha uygun şekilde kilo verebilirsiniz. Ortalama balonla bir 20 kilo verirsiniz. Ya da mideye botoks uygulayabiliriz. Ama her ikisinin de beklenen etkiyi veremediği hastalar da mevcut. Obezite ameliyatını biz önermeyiz ama yapan var mı var" dedi. Daha önce Türkiye'de mide balonu ameliyatından hayatını kaybeden vatandaşlarımız olmuştu.

'Estetik amaçla yapılmamalı'

Etik olarak bu ameliyatlarla ilgili yapılan paylaşımların özendirici olmaması dikkat edilmesi gerektiğini belirten Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, "Özendirici ve yanıltıcı reklam yapmak yerine bilgilendirici yayınlar daha bilimsel olur. Böylece ameliyat olması uygun olmayan hastaların da önünü kesmiş oluruz. Asıl ameliyat olması gereken yüksek kilolu, şeker ve tansiyon hastası, ciddi kilolara ulaşmış ve hayat kalitesi bozulmuş hastalar için, bu ameliyatın korkutucu ameliyat olmadığı, bu ameliyattan çok fayda göreceğini bu reklamlarında vurgulamaları lazım. Ameliyat olması gerekmeyen çok düşük kilolu hastanın hiçbir çapa harcamadan işin kolayına kaçarak 'Hadi ameliyat olalım' tarzına götürmeyecek paylaşımlar yapılabilir" ifadelerini kullandı.
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