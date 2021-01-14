Bitcoin şifresini unuttu, sadece 2 hakkı kaldı. 220 milyon dolarını kaybedebilir
ABD'de yaşayan Thomas, yaklaşık 220 milyon dolarlık Bitcoin hesabının şifresini unuttu. Sık kullandığı şifrelerin tümünü denediğini söyleyen Thomas, parasını kaybetmeyle karşı karşıya.
|14 Ocak 2021 08:25
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Alman yazılımcı Stefan Thomas, 10 yıl önce 'Bitcoin Nedir?' adlı bir animasyon hazırladı. Karşılığında tanesi ortalama 4 dolardan 7 bin 2 Bitcoin kazandı.
Ancak o, bugünkü karşılığı 220 milyon dolar olan bu kazancına ulaşamıyor. Çünkü, elektronik hesap cüzdanının şifresini hatırlayamıyor.
En sık kullandığı 8 şifreyi denediğini söyleyen Thomas, hatırlayamadığı takdirde parasına ulaşamayacağını belirtti.
Thomas, "Acı verici bir anı. Umarım başkaları benim hatamdan ders çıkarabilir." dedi. Thomas, kalan iki hakkında da doğru şifreyi giremezse parasını kaybedecek.
Kaynak: TRT Haber
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