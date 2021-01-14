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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 14 Ocak 2021 09:44
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,40907,4100
Avro9,00909,0100
Sterlin10,080010,1200
ANKARA
ABD Doları7,38007,4400
Avro8,98009,0400
Sterlin10,000010,2000
Anadolu Ajansı
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