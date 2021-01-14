Emniyet, 13 polisin yer aldığı suç örgütünü 8 ay takip etmiş
|14 Ocak 2021 10:19
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen, organize suç örgütü kurarak "adam öldürme", "silah ve uyuşturucu ticareti yapma", "yaralama" ve "yağma" olaylarına karıştıkları öne sürülen 45 kişinin yakalandığı operasyon kapsamında 3 zanlı daha gözaltına alındı.
Biri komiser 13 polisin de aralarında bulunduğu 48 zanlı ve operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
Ekipler, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek 8 ay önce başlattığı teknik ve fiziki takiple, görevdeki bazı polislerin de aralarında olduğu bir grubun suç örgütü yapılanması içinde hareket ettiğini belirledi.
Suç örgütünün elebaşılığını da gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan Murat T'nin yaptığı iddia edildi.
Ayrıca bazı şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 11 tabanca ve 10 tüfek ile 1 kilogram toz esrar ile 71 bin 430 lira ele geçirildiği öğrenildi.
Polis, hakkında gözaltı kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 7 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri, 13 polisin de aralarında bulunduğu ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 55 zanlıyı gözaltına almak için dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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