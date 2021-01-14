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Tünel inşaatında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde tünel inşaatında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 işçi, tedavi altına alındı.
|14 Ocak 2021 10:20
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Mersin'in Gülnar ilçesinde tünel inşaatında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 işçi, tedavi altına alındı.
Dün gece saatlerinde Sipahili Mahallesi'nde yapımı devam eden T3 tünelinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen işçiler D.A.D, M.K, F.K, O.K, M.K, K.M, H.K ve A.A, sağlık ekiplerince Aydıncık ve Silifke'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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