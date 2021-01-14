Yeni Şafak yazarı Karagül: Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye saldıracak
|14 Ocak 2021 11:00
|+Aa- Yazdır
Yeni Şafak yazarı Karagül, sosyal medya şirketlerinin ülkelerin, devletlerin ve toplumların hiçbir rolünün kalmayacağı yeni bir dünya inşa etmeye çalıştığını ileri sürdü.
Karagül, "Bir ABD başkanını 'iç tehdit' ilan ettiler. Twitter, Facebook, Instagram ve aklınıza gelen bütün sosyal medya araçlarıyla düşmanlaştırdılar. İfade özgürlüğünü hiçe saydılar. En temel açıklamalarına izin vermediler. Görevi devretmesine on gün kala bile azletmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.
"Türkiye ayağı çoktan harekete geçti. Yalan fırtınası bu projenin bir parçası" diyen Karagül, şöyle devam etti:
"Açık ve net: ABD'den sonra ilk Türkiye'ye saldıracaklar. İhaleleri çoktan dağıttılar. Şunu açık, net söyleyeyim: Bu şirketler, ABD içindeki savaşlarını kazandıktan sonra (kazanırlarsa) ilk iş olarak Türkiye'ye saldıracaklar. 2023'e kadar ve bu tarihte, amansız bir müdahale başlatacaklar. Seçimlere doğrudan müdahil olacaklar. Ve bunu açık açık ve pervasızca yapacaklar. 15 Temmuz'dan çok daha yaygın bir müdahale servis edecekler. Artık bunun adı 'darbe' değil. Türkiye'de ihaleleri çoktan dağıttılar, rol, görev paylaşımı yaptılar."
Yazının tamamı için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tuma Çelik'in mesajları iddianameye girdi
14 Ocak 2021 08:28
|Bahçeli: Seçim barajı makul düzeye inmeli
14 Ocak 2021 08:19
|Bolu'da, Millet İttifak'ında kriz çıktı
14 Ocak 2021 07:40
|Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Ocak 2021 02:26
|14 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
14 Ocak 2021 00:01
|'Kovidli hastadan ücret istendiği' iddiası yalanlandı
13 Ocak 2021 22:18
|'CİMER'e 2020 yılında 6 milyona yakın başvuru yapıldı'
13 Ocak 2021 21:52
|Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü:
13 Ocak 2021 21:47
|ABB bünyesindeki çalışanların maaşları düşürüldü
13 Ocak 2021 21:26
|Ümit Özdağ: Açıklamalarımın arkasında duruyorum
13 Ocak 2021 21:09