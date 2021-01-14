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Yeni Şafak yazarı Karagül: Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye saldıracak

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, bazı sosyal medya şirketlerinin ABD içindeki savaşlarını kazandıktan sonra ilk iş olarak Türkiye'ye saldıracaklarını öne sürerek, "2023'e kadar ve bu tarihte, amansız bir müdahale başlatacaklar. Seçimlere doğrudan müdahil olacaklar" dedi.
 14 Ocak 2021 11:00
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Yeni Şafak yazarı Karagül: Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye saldıracak

Yeni Şafak yazarı Karagül, sosyal medya şirketlerinin ülkelerin, devletlerin ve toplumların hiçbir rolünün kalmayacağı yeni bir dünya inşa etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Karagül, "Bir ABD başkanını 'iç tehdit' ilan ettiler. Twitter, Facebook, Instagram ve aklınıza gelen bütün sosyal medya araçlarıyla düşmanlaştırdılar. İfade özgürlüğünü hiçe saydılar. En temel açıklamalarına izin vermediler. Görevi devretmesine on gün kala bile azletmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ayağı çoktan harekete geçti. Yalan fırtınası bu projenin bir parçası" diyen Karagül, şöyle devam etti:

"Açık ve net: ABD'den sonra ilk Türkiye'ye saldıracaklar. İhaleleri çoktan dağıttılar. Şunu açık, net söyleyeyim: Bu şirketler, ABD içindeki savaşlarını kazandıktan sonra (kazanırlarsa) ilk iş olarak Türkiye'ye saldıracaklar. 2023'e kadar ve bu tarihte, amansız bir müdahale başlatacaklar. Seçimlere doğrudan müdahil olacaklar. Ve bunu açık açık ve pervasızca yapacaklar. 15 Temmuz'dan çok daha yaygın bir müdahale servis edecekler. Artık bunun adı 'darbe' değil. Türkiye'de ihaleleri çoktan dağıttılar, rol, görev paylaşımı yaptılar."

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Yeni Şafak
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