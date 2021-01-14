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Öğretmenler söyledikleri türküye çektikleri kliple sağlıkçılara destek verdi

Maçka Milli Eğitim Müdürü Orhan Topal:- "Bu süreçte yoğun emek sarf ederek yorgun düşen sağlıkçılarımıza, bir nebze olsun moral vermek ve öğretmen arkadaşlarımızla beraber onların yükünü hafifletebilmek belki de duygularına tercüman olabilmek adına klip hazırladık"- Klipte ilçedeki hastanelerin görüntüleriyle, Kovid-19 ile mücadele eden sağlıkçıların fotoğraflarına da yer verildi
 14 Ocak 2021 11:16
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DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Maçka ilçesinde bir grup öğretmen, "Divane aşık gibi" türküsünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları için seslendirerek, klip çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde hazırlanan "Sağlık için çal" ismi verilen çalışmada yer alan 4 müzik öğretmeninin seslendirdiği türkünün klibi, yaklaşık 5 dakikadan oluşuyor.

Klibin giriş kısmında "Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı, sağlık için çal" ifadesi yer alırken, ilçedeki hastanelerin görüntüleriyle, hastanede Kovid-19 ile mücadele eden sağlıkçıların fotoğraflarına da yer verildi.

Öğretmenler, ilçenin ve evlerinin çeşitli bölümlerinde türküyü seslendirirken, "Evde kal ve eğitim ordusundan sağlık ordusuna beraber daha güçlüyüz" mesajları verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içerisinde bulunulan salgının eşi benzeri görülmemiş bir süreç olduğunu söyledi.

Topal, salgın sürecinin tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "İlim irfan ordusu olarak bu süreçte yoğun emek sarf ederek yorgun düşen sağlıkçılarımıza, bir nebze olsun moral olmak, öğretmen arkadaşlarımızla beraber onların yükünü hafifletebilmek belki de duygularına tercüman olabilmek adına klip hazırladık." dedi.

Topal, insan hayatının her aşamasında yer alan sağlıkçılara vefa anlamında bu çalışmayı yaptıklarını anlatarak, "Doğa için çal diye bir proje vardı. Biz de ondan etkilendik. İçinde bulunduğumuz süreçte de tek tek sağlıkçılarımızı kaybetmeye başladık. Belki onun tesiriyle birlikte biz de 'Doğa için çal' projesini 'Sağlık için çal' diyerek sağlıkçılarımıza vefamızı göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Türküye klip çekme düşüncesini meslektaşlarıyla paylaştığında olumlu tepkiler aldığını dile getiren Topal, öğretmenlerin birbirlerine destek olarak çalışmayı hazırladıklarını söyledi.

Klibin hazırlanma aşamasının 15 gün sürdüğünü belirten Topal, "Uzaktan eğitim sürecinde olduğumuz için arkadaşlarımız çalışmalarını uzaktan yaptı. Hazırlanma aşamasında epeyce sıkıntılar çektik. Ama sonuçta güzel bir ürün ortaya çıktı. Arkadaşlarımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Klipte yer alanlardan ilçede müzik öğretmeni olarak görev yapan Tuğba Balcı, projeyi öğrendiğinde çok heyecanlandığını vurgulayarak, "Yaşadığımız durum içerisinde sağlık çalışanları en ağır yükü göğüslüyorlar. Müzik öğretmeni olarak da en büyük desteği şarkı söyleyerek verebilirdim. Çünkü duyguları en güzel aktaran şey müzik. Bizde bunu kullanarak, bir duygu aktarımı yaparak, moral verdik." diye konuştu.

Balcı, bir araya gelemedikleri için teknolojiyi kullanarak çalıştıklarını söyledi, "Birbirimize destek olarak bu işi başardığımızı düşünüyorum. Zaman zaman yaptığımız kayıtları silip tekrar tekrar çekimler yaptık." bilgisini paylaştı.
Anadolu Ajansı
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