1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Moderna'dan korkutan açıklama: Kovid-19 sonsuza kadar sürecek

ABD'li corona virüs aşısı üreticisi Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, Covid-19'un "sonsuza kadar" olacağını söyledi. Bancel, JP Morgan Sağlık Konferansı'ndaki konuşmasında "SARS-CoV-2 gitmiyor. Bu virüsle sonsuza kadar yaşayacağımızı düşünüyoruz" dedi.
 14 Ocak 2021 13:01
+Aa- Yazdır
Moderna'dan korkutan açıklama: Kovid-19 sonsuza kadar sürecek

ABD'li aşı üreticisi Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, dünya ekonomilerini durma noktasına getiren ve hastaneleri zor durumda bırakan corona virüsün "sonsuza kadar" olacağını söyledi.

JP Morgan Sağlık Konferansı'nda konuşma yapan Bancel, "Bu virüsle sonsuza kadar yaşayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Bancel, "SARS-CoV-2 gitmiyor. Endemik hale gelebilir ama sonsuza kadar var olacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de halk sağlığı yetkilileri ve bulaşıcı hastalık uzmanları, Covid-19'un endemik bir hastalık haline gelme olasılığının yüksek olduğunu, yani şu anda olduğundan daha düşük seviyelerde olsa da her zaman toplumlarda mevcut olacağı belirtmişlerdi.

BİRKAÇ YIL KORUMA SAĞLAYACAK DEMİŞTİ

ABD'li corona virüs aşısı üreticisi Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, corona virüse karşı geliştirdikleri aşının Covid-19'a karşı birkaç yıla kadar koruma sağlayacağını açıklamıştı.

Bancel, "İlkbaharda medyaya yansıyan aşının yalnızca bir ya da iki ay koruyacağına dair kabus senaryolarının artık konu dışı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda aşının ürettiği antikor tepkisi çok yavaş azalır. Bu nedenle aşının potansiyel olarak birkaç yıl boyunca koruma sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19'un kökenini araştıracak DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentine ulaştı
14 Ocak 2021 11:28		 Bitcoin şifresini unuttu, sadece 2 hakkı kaldı. 220 milyon dolarını kaybedebilir
14 Ocak 2021 08:25
Trump'la ilgili azil maddesi kabul edildi
14 Ocak 2021 00:28		 İngiltere Başbakanı: Yoğun bakım üniteleri büyük risk altında
13 Ocak 2021 21:38
Azerbaycan'dan, Türk firmalara davet
13 Ocak 2021 18:04		 ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump için azil oturumunu başlattı
13 Ocak 2021 17:48
Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp gezdi
13 Ocak 2021 16:24		 Putin, Erdoğan'a Dağlık Karabağ zirvesi konusunda bilgi verdi
13 Ocak 2021 15:30
ABD'de Pence, Trump'ı görevden almak için adım atmayacak
13 Ocak 2021 06:22		 Sinovac için farklı etkinlik oranlarının açıklanması nasıl yorumlanıyor?
13 Ocak 2021 01:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:29 - Osmaniye'de bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı13:23 - Ümit Özdağ: Partimdeyim ve tüm faaliyetlerine katılacağım13:16 - Borsa rekor seviyeyi gördü13:12 - Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste13:12 - Bakan Varank'tan 'Sanayide elektrik tüketimi düştü' iddialarına yanıt13:09 - Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olanlar 70 bini geçti
13:06 - Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu13:04 - Ormanda başından vurulan polisin ölümünde arkadaşı tutuklandı13:01 - Moderna'dan korkutan açıklama: Kovid-19 sonsuza kadar sürecek12:59 - Çeyrek altın ne kadar?12:59 - MEB, Mesleki Eğitim Haritası ile iş gücü piyasasını takip edecek12:56 - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü
12:54 - Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kar uyarısı12:52 - Yavaş, 'Suç duyurusunda bulunurum' deyince, ilçe belediye başkanı ekipleri çekmek zorunda kaldı12:51 - Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası12:49 - Adana'da ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski 5 askere 15'er yıl hapis istemi12:40 - HES kodu uygulaması ile 1516 kişinin toplu taşıma araçlarını kullanması engellendi
12:30 - Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste
WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
4 il için kar yağışı uyarısı
Öğretmen ve mühendislerin de olduğu 48 kişiye terörden gözaltı kararı
Aşılama başladı... Sağlık çalışanları aşılanıyor
Bahçeli: Seçim barajı makul düzeye inmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeni konu 1
bulutlanmak 1
on beş yıllık bilgisayar 4
whatsapp'ın geri adım atmayacağını yinelemesi 2
anna torv 1
bahçeli'nin erdoğan'ın arkasında ıslanması 1
bakanın aşıyı olması 6
Bip 1
kulplu bardak 1
yordamak 1
SON İLANLAR
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam