1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ümit Özdağ: Partimdeyim ve tüm faaliyetlerine katılacağım

İYİ Parti'den ihracı mahkeme kararıyla iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Partimdeyim ve tüm faaliyetlerine katılacağım" dedi.
 14 Ocak 2021 13:23
+Aa- Yazdır
Ümit Özdağ: Partimdeyim ve tüm faaliyetlerine katılacağım

İYİ Parti'den ihracı mahkeme kararıyla iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Partimdeyim ve tüm faaliyetlerine katılacağım" dedi.

İYİ Parti'den ihracı, Ankara 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edilme gerekçelerinin bugün de yarın da arkasında duracağını söyledi. Özdağ, "Çok sert açıklamalar ve zaman zaman hakaretlerle de devam eden bir süreç yaşandı. Bunların olmaması gerekirdi; ama siyasette böyle şeyler yaşanıyor. Bunların bir bölümünü unutacağım; ama affetmeyeceğim şeyler de var" dedi.

'BU, BÜYÜK BİR YALAN'

İYİ Parti yönetimine karşı bazı eleştirileri olduğunu belirten Ümit Özdağ, "Daha disiplin sürecinin nasıl işletilmesi gerektiğini bile bilmeyen, avukat olmasına rağmen 'usul' bakımından bozulacak bir davaya öncülük eden, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 2015 yılında AK Parti'den aday adayı olarak başvurusu dışında hiçbir siyasi tecrübesi olmayan bu kişi olarak maalesef partimizin en kritik koltuğunda oturuyor" dedi. Özdağ, Uğur Poyraz'ın katıldığı televizyon kanalında yargının tek taraflı davranarak siyasi bir karar verdiğini söylediğine dikkat çekerek, "Bu büyük bir yalan, Yargı, Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddesine göre karar verdi" dedi.

'DÜNDEN BU YANA TEHDİT ALIYORUM'

Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin'in, "Mahkeme sonucunu bekleyeceğim. Ümit Özdağ'ın ihracı için imza vermeyeceğim" dediğini hatırlatan Özdağ, "Bu basın toplantısından sonra kendisine teşekkür etmek için Muğla'ya yola çıkacağım. Dünden itibaren basın yoluyla bana tehditler yapılıyor. Muğla İl Başkanı tehdit edildi; bir mahkeme karanına herkesin saygı duyması lazım. Bu basın toplantısını İYİ Parti Milletvekili olarak yapıyorum. İYİ Parti Milletvekili olarak bugün Muğla İl Başkanımızı ziyaret edeceğim" diye konuştu.

ENGİN ALTAY'A TEPKİ

Ümit Özdağ, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, mahkemenin ihraç kararına yönelik değerlendirmelerine de tepki gösterdi. Özdağ, "CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yerlerine kayyum atanan HDP'li, terör örgütü ile bağlantılı belediye başkanlarının hukukunu savunuyor. Meclis'te Genel Kurul'da HDP'li milletvekillerinin hukukunu savunuyor. Atatürkçü, Milliyetçi Ümit Özdağ'ın hukukunu savunmuyor. Engin Altay, beni AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, 'fitne aracı' olarak gösteriyor. Kendisine Türk Milleti önünde en derin teessüflerimi iletiyorum. Bana en büyük hakareti yapmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özdağ, "Partimdeyim ve tüm faaliyetlerine katılacağım" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeni Şafak yazarı Karagül: Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye saldıracak
14 Ocak 2021 11:00		 Tuma Çelik'in mesajları iddianameye girdi
14 Ocak 2021 08:28
Bahçeli: Seçim barajı makul düzeye inmeli
14 Ocak 2021 08:19		 Bolu'da, Millet İttifak'ında kriz çıktı
14 Ocak 2021 07:40
Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Ocak 2021 02:26		 14 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
14 Ocak 2021 00:01
'Kovidli hastadan ücret istendiği' iddiası yalanlandı
13 Ocak 2021 22:18		 'CİMER'e 2020 yılında 6 milyona yakın başvuru yapıldı'
13 Ocak 2021 21:52
Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü:
13 Ocak 2021 21:47		 ABB bünyesindeki çalışanların maaşları düşürüldü
13 Ocak 2021 21:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:29 - Osmaniye'de bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı13:23 - Ümit Özdağ: Partimdeyim ve tüm faaliyetlerine katılacağım13:16 - Borsa rekor seviyeyi gördü13:12 - Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste13:12 - Bakan Varank'tan 'Sanayide elektrik tüketimi düştü' iddialarına yanıt13:09 - Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olanlar 70 bini geçti
13:06 - Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu13:04 - Ormanda başından vurulan polisin ölümünde arkadaşı tutuklandı13:01 - Moderna'dan korkutan açıklama: Kovid-19 sonsuza kadar sürecek12:59 - Çeyrek altın ne kadar?12:59 - MEB, Mesleki Eğitim Haritası ile iş gücü piyasasını takip edecek12:56 - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü
12:54 - Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kar uyarısı12:52 - Yavaş, 'Suç duyurusunda bulunurum' deyince, ilçe belediye başkanı ekipleri çekmek zorunda kaldı12:51 - Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası12:49 - Adana'da ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski 5 askere 15'er yıl hapis istemi12:40 - HES kodu uygulaması ile 1516 kişinin toplu taşıma araçlarını kullanması engellendi
12:30 - Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste
WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
4 il için kar yağışı uyarısı
Öğretmen ve mühendislerin de olduğu 48 kişiye terörden gözaltı kararı
Aşılama başladı... Sağlık çalışanları aşılanıyor
Bahçeli: Seçim barajı makul düzeye inmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeni konu 1
bulutlanmak 1
on beş yıllık bilgisayar 4
whatsapp'ın geri adım atmayacağını yinelemesi 2
anna torv 1
bahçeli'nin erdoğan'ın arkasında ıslanması 1
bakanın aşıyı olması 6
Bip 1
kulplu bardak 1
yordamak 1
SON İLANLAR
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam