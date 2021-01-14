İYİ Parti'den ihracı mahkeme kararıyla iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Partimdeyim ve tüm faaliyetlerine katılacağım" dedi.

İYİ Parti'den ihracı, Ankara 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edilme gerekçelerinin bugün de yarın da arkasında duracağını söyledi. Özdağ, "Çok sert açıklamalar ve zaman zaman hakaretlerle de devam eden bir süreç yaşandı. Bunların olmaması gerekirdi; ama siyasette böyle şeyler yaşanıyor. Bunların bir bölümünü unutacağım; ama affetmeyeceğim şeyler de var" dedi.

'BU, BÜYÜK BİR YALAN'

İYİ Parti yönetimine karşı bazı eleştirileri olduğunu belirten Ümit Özdağ, "Daha disiplin sürecinin nasıl işletilmesi gerektiğini bile bilmeyen, avukat olmasına rağmen 'usul' bakımından bozulacak bir davaya öncülük eden, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 2015 yılında AK Parti'den aday adayı olarak başvurusu dışında hiçbir siyasi tecrübesi olmayan bu kişi olarak maalesef partimizin en kritik koltuğunda oturuyor" dedi. Özdağ, Uğur Poyraz'ın katıldığı televizyon kanalında yargının tek taraflı davranarak siyasi bir karar verdiğini söylediğine dikkat çekerek, "Bu büyük bir yalan, Yargı, Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddesine göre karar verdi" dedi.

'DÜNDEN BU YANA TEHDİT ALIYORUM'

Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin'in, "Mahkeme sonucunu bekleyeceğim. Ümit Özdağ'ın ihracı için imza vermeyeceğim" dediğini hatırlatan Özdağ, "Bu basın toplantısından sonra kendisine teşekkür etmek için Muğla'ya yola çıkacağım. Dünden itibaren basın yoluyla bana tehditler yapılıyor. Muğla İl Başkanı tehdit edildi; bir mahkeme karanına herkesin saygı duyması lazım. Bu basın toplantısını İYİ Parti Milletvekili olarak yapıyorum. İYİ Parti Milletvekili olarak bugün Muğla İl Başkanımızı ziyaret edeceğim" diye konuştu.

ENGİN ALTAY'A TEPKİ

Ümit Özdağ, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, mahkemenin ihraç kararına yönelik değerlendirmelerine de tepki gösterdi. Özdağ, "CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yerlerine kayyum atanan HDP'li, terör örgütü ile bağlantılı belediye başkanlarının hukukunu savunuyor. Meclis'te Genel Kurul'da HDP'li milletvekillerinin hukukunu savunuyor. Atatürkçü, Milliyetçi Ümit Özdağ'ın hukukunu savunmuyor. Engin Altay, beni AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, 'fitne aracı' olarak gösteriyor. Kendisine Türk Milleti önünde en derin teessüflerimi iletiyorum. Bana en büyük hakareti yapmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özdağ, "Partimdeyim ve tüm faaliyetlerine katılacağım" dedi.