Öğretmenlerden, Nagehan Alçı'ya videolu yanıt

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Nagehan Alçı, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçilen uzaktan eğitimle ilgili, kamuoyunda günlerce tartışılan ifadeler kullandı.

Yüz yüze eğitimin bir türlü başlamamasından yakınan Alçı, "Öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki." yorumunu yaptı.

Alçı'nın bu sözlerine öğretmenlerden büyük tepki gelirken, uzaktan eğitim için EBA'da ders anlatan öğretmenlerin yaşadıkları zorlukları kısaca anlatan esprili bir video, sosyal medyada dolaşmaya başladı.