Öğretmenlerden, Nagehan Alçı'ya videolu yanıt
Uzaktan eğitimle öğretmenlerin rahata alıştığını söyleyen Nagehan Alçı'ya, esprili bir video ile yanıt geldi.
|14 Ocak 2021 14:37
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Geçtiğimiz günlerde gazeteci Nagehan Alçı, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçilen uzaktan eğitimle ilgili, kamuoyunda günlerce tartışılan ifadeler kullandı.
Yüz yüze eğitimin bir türlü başlamamasından yakınan Alçı, "Öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki." yorumunu yaptı.
Alçı'nın bu sözlerine öğretmenlerden büyük tepki gelirken, uzaktan eğitim için EBA'da ders anlatan öğretmenlerin yaşadıkları zorlukları kısaca anlatan esprili bir video, sosyal medyada dolaşmaya başladı.
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