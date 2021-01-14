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Emniyet'ten merak uyandıran paylaşım: Artık sadece saatler kaldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve 'Artık sadece saatler kaldı' ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir konuşmasının da yer aldığı paylaşımda, Soylu'nun "500 tane kadın özel harekatçıyı mezun edeceğiz. Türkiye'de ilk kez... Özel bir gösteri ortaya koyacaklar. Gölbaşı Özel Harekat'ta yapacaklar, biz de heyecanla bekliyoruz.' ifadelerine yer verildi.
 14 Ocak 2021 16:14
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Emniyet'ten merak uyandıran paylaşım: Artık sadece saatler kaldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Twitter'dan merak uyandıran bir paylaşım yaptı ve "Artık sadece saatler kaldı." denildi.

EGM'nin video paylaşımında ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da konuşmasından bir bölüm yer aldı.

Videoda, Soylu'nun "500 tane kadın özel harekatçıyı mezun edeceğiz. Türkiye'de ilk kez... Özel bir gösteri ortaya koyacaklar. Gölbaşı Özel Harekat'ta yapacaklar, biz de heyecanla bekliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

2019'DA DUYURMUŞTU

Bakan Soylu, Mayıs 2019'da yaptığı bir açıklamada kadınların özel harekata alınmasıyla ilgili bir hazırlık yaptıklarını duyurmuştu.

Soylu, şöyle konuşmuştu:

"Orada özellikle lise mezunu alacak mısınız? Evet, kadın özel harekat lise mezunu alacağız ama orada bir KPSS şartı var. Geçen sefer özel bir kanun çıkartmıştık. Aldığımız özel harekatçıların hiçbirisini KPSS şartına dayandırmamıştık. O döneme ait, dikkat ederseniz, 15 Temmuz'dan sonraki bir şarttı. 15 Temmuz'dan sonra bizim ihtiyacımızı karşılamaya yönelik bir adımdı. Şimdi kadın özel harekatçı alacağız. O kardeşlerimiz de KPSS imtihanlarına girsinler, -puanlarını düşürmek- kadın özel harekatçılar için olabilir. Yani kadın özel harekat için özel bir şey olabilir. Çünkü ben sokakta görüyorum. O kadar çok istiyorlar ki, bu talep beni çok memnun ediyor. Bu başka bir şey, bu aslında bizim gençlerimizin zihninin nasıl olduğunun en temel göstergelerinden bir tanesidir. Ben Doğu ve Güneydoğu'ya gittiğimde Türkiye'nin her yerine gittiğimde 'Ne olmak istiyorsun?' diyorum, Ben İçişleri Bakanıyım. Öğretmen olmasına sevinirim, beyin cerrahı olmasına sevinirim, 'polis olmak istiyorum, asker olmak istiyorum, jandarma olmak istiyorum' dediği andan itibaren başka seviniyorum."
Memurlar.Net
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