Bu üniversiteler lisansüstü alımlarda ücret almakta ısrarcı
|14 Ocak 2021 16:56
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 01 Mart 2012 tarihinde yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda;
-Lisans, lisansüstü, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş başvuruları ile özel öğrenci başvuru işlemleri,
-İngilizce yeterlik sınavı/düzey belirleme sınav işlemleri,
-Not çizelgesi (transkript) belgesi,
-Öğrenci kimlik belgesi,
-Öğrenci belgesi,
-Diploma belgesi,
-Diploma eki belgesi ile söz konusu belgelerin onaylı suretinin verilmesi işlemlerinde,
Ücret alınmamasına karar verilmiştir.
Yükseköğretim Kurulunun 2012 yılında yaptığı yazılı uyarıya rağmen bazı üniversitelerimiz lisansüstü öğrenci alımlarında başvuru ücreti almaktadır.
Bunlardan bizim tespit edebildiklerimizden bazıları; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesidir.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sakarya Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Kırıkkale Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
127 aktif devlet üniversitesinin yükseköğretim sisteminde öğrenci alımı yaptığı düşünüldüğünde, üniversitelerin çok büyük bir çoğunluğunun lisansüstü öğrenci ilanlarında başvuru ücreti talep etmez iken, bir takım üniversitelerin kendilerine göre cüzi miktarda olan bu ücreti istemelerinin hiçbir hukuki dayanağı olmadığı gibi vicdani bir yönü de bulunmamaktadır.
Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulunun yaklaşık sekiz yıl evvel yaptığı yazılı uyarıyı yineleyerek, bir takım üniversitelerin lisansüstü öğrenci alımlarında keyfi şekilde hareket etmelerinin önü kesilmelidir.
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