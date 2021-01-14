Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 en sıcak 3 yıldan biri
|14 Ocak 2021 20:29
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin en sıcak üç yıldan biri olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.
WMO'dan yapılan açıklamada, 2020 yılında dünyanın 2016 ve 2019'un ardından üçüncü en sıcak yılını yaşadığı belirtildi.
WMO verilerine göre, 2020'de ortalama küresel sıcaklık, sanayi öncesi dönemin 1,2 derece üzerinde gerçekleşti.
Açıklamada ayrıca 2020'nin sonlarında başlayan, okyanus yüzeyindeki sıcaklıkların büyük ölçüde düşmesine yol açan La Nina hava olayının 2021'in ortasına kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, WMO'nun verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2020'nin kaydedilen en sıcak yıllardan biri olduğuna dair teyidi, gezegenimizdeki yaşam ve geçim kaynaklarını yok eden iklim değişikliğinin acımasız hızının bir başka çarpıcı hatırlatıcısıdır." ifadesini kullandı.
Doğayla barışık yaşamanın 21. yüzyılın belirleyici görevi olduğunu vurgulayan Guterres, "Bu, herkes için en öncelikli görev olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
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