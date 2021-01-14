1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 en sıcak 3 yıldan biri

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin en sıcak üç yıldan biri olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.
 14 Ocak 2021 20:29
+Aa- Yazdır
Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 en sıcak 3 yıldan biri

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin en sıcak üç yıldan biri olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

WMO'dan yapılan açıklamada, 2020 yılında dünyanın 2016 ve 2019'un ardından üçüncü en sıcak yılını yaşadığı belirtildi.

WMO verilerine göre, 2020'de ortalama küresel sıcaklık, sanayi öncesi dönemin 1,2 derece üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada ayrıca 2020'nin sonlarında başlayan, okyanus yüzeyindeki sıcaklıkların büyük ölçüde düşmesine yol açan La Nina hava olayının 2021'in ortasına kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, WMO'nun verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2020'nin kaydedilen en sıcak yıllardan biri olduğuna dair teyidi, gezegenimizdeki yaşam ve geçim kaynaklarını yok eden iklim değişikliğinin acımasız hızının bir başka çarpıcı hatırlatıcısıdır." ifadesini kullandı.

Doğayla barışık yaşamanın 21. yüzyılın belirleyici görevi olduğunu vurgulayan Guterres, "Bu, herkes için en öncelikli görev olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 geçirenlere 'kardiyolojik kontrol' uyarısı
14 Ocak 2021 21:30		 Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
14 Ocak 2021 20:34
MHP eski Milletvekili Ahrazoğlu koronavirüse yenik düştü
14 Ocak 2021 20:18		 Devlet desteğiyle dikilen lavantalar geçim kaynağı oldu
14 Ocak 2021 19:41
İl Sağlık Müdürü: Merdiven çıkmakta halen zorlanıyorum
14 Ocak 2021 19:40		 Tarım işçisi devlet desteği sayesinde sürü sahibi oldu
14 Ocak 2021 19:39
Aldığı aracın ağır hasarlı olduğu satarken ortaya çıktı
14 Ocak 2021 19:29		 Uzaktan çalışanların yüzde 68'i tükenmişlik hissi yaşıyor
14 Ocak 2021 19:27
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı
14 Ocak 2021 19:13		 Meteoroloji'den 4 ilimiz için 'zirai don' uyarısı
14 Ocak 2021 19:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:03 - 'Peçe ve çarşaf yasak' diyen öğretim üyesine soruşturma22:01 - İklim değişikliği çocukların günlük besin çeşitliliğini azaltıyor22:00 - 1000 metrekareden büyük yapılarda sarnıç zorunlu oluyor21:44 - Hatay'daki içme suyunun zehirli olduğu iddiasını yalanladı21:30 - Kovid-19 geçirenlere 'kardiyolojik kontrol' uyarısı21:17 - Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
21:06 - Polisin kafasını telsizle ezmişti! Ağır Cezada yargılanacak21:04 - Dünya genelinde 2 bin 200'den fazla hemşire yaşamını yitirdi20:58 - FETÖ'den gözaltına alınan 8 öğretmen itirafçı oldu20:57 - Facebook Türkiye Direktörü'nden WhatsApp açıklaması20:55 - 'Yavşak' sözü mahkemelik oldu, son noktayı Yargıtay koydu20:49 - 67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Kovid-19 aşısı vuruldu
20:46 - Düşük faizli kredi gayrimenkul sektörüne can suyu oldu20:41 - Ordu'da rüzgar enerji santrali sayısı artırılacak20:40 - Kovid-19 sürecinde uzaktan satışlardaki şikayetler arttı20:38 - PTT ile Azerpost hızlı para transferi konusunda anlaştı20:36 - Antalya Havalimanı 140 rotadan 10 milyon yolcuyu ağırladı
20:34 - Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25-30 milyon doz aşı daha gelecek
Meteoroloji yarın için uyardı! Kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor
WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
Öğretmenlerden, Nagehan Alçı'ya videolu yanıt
4 il için kar yağışı uyarısı
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17.01.2021 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
geceye bir şiir bırak 4
yabancı sayısının 16'ya yükseltilmesi 3
sözlükmoderatörü 5
12.01.2021 y.malatyaspor vs galatasaray maçı 4
Giant's Causeway 1
memur-sen'in seyyanen zam talebi 3
araba fiyatları 2
boston dynamics 1
eski penyeler 5
SON İLANLAR
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam