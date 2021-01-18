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Bakan Karaismailoğlu: Yollarımız anlık olarak izleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışı nedeniyle hava, demir ve karayollarında hiçbir sıkıntı olmadığını belirterek, "12 bin personel, 13 bin araçla ülkenin her yerinde yolları güvenli şekilde açık tutmak için canla başla, özveriyle çalışan bir ekibimiz var" dedi.
 18 Ocak 2021 22:08
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Bakan Karaismailoğlu: Yollarımız anlık olarak izleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışı nedeniyle hava, demir ve karayollarında hiçbir sıkıntı olmadığını belirterek, "12 bin personel, 13 bin araçla ülkenin her yerinde yolları güvenli şekilde açık tutmak için canla başla, özveriyle çalışan bir ekibimiz var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu geçişinde bulunan Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde karla mücadele çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, binanın girişinde yer alan TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinin maketini inceledikten sonra Karayolları yetkilileri ile yaklaşık yarım saat süren bir toplantı yaptı. Toplantının ardından yol güzergahının 90 kamerayla izlendiği kamera kontrol odasında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, kara, deniz ve hava yollarını açık tutmak için bütün ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, "Cumartesi gününden itibaren ülkemizde yoğun bir kar yağışı var. Birkaç yıldır arzu ettiğimiz bir kar geldi. Edirne'den Hakkari'ye kadar her yerde kar yağışı var. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kara, deniz ve hava yollarını açık tutmak için bütün bir ekip olarak canla başla çalışıyoruz. Burada en büyük iş karayolu personelimize düşüyor. 12 bin personel, 13 bin araçla ülkenin her yerinde yolları güvenli şekilde açık tutmak için canla başla, özveriyle çalışan bir ekibimiz var. Hepsine selamlar gönderiyorum" dedi.

"Türkiye genelinde 400 merkezimiz var"

Türkiye'nin her tarafında 68 bin kilometrelik yolun anlık olarak izlendiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bizim karayollarında özellikle Türkiye genelinde 400 tane merkezimiz var. Anlık olarak Türkiye'nin her tarafındaki 68 bin kilometrelik yollarımız anlık olarak izlenmekte ve buradaki duruma göre müdahale edilmektedir. Düzce kesiminde yaşanan zincirleme trafik kazası nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Burada tamamen kışa uygun olmayan lastiklerle hareket eden tırların oluşturduğu kaza nedeniyle oldu. Bunun dışında ülke genelinde ciddi bir durum yok. İş kontrol altında. Bütün ekiplerimiz solüsyonlar ve tuzlarıyla sahada teyakkuz halindeler. Her an olabilecek bir sıkıntıya karşı mücadele ediyorlar. 56 havalimanımızda da yoğun bir çalışma var. Orada da bütün pistlerimizi açık tutup ulaşımı sağlıyoruz. Demiryollarında da bütün tedbirlerimizi aldık" şeklinde konuştu.

Yola çıkacak vatandaşlara kar lastiği ve zincir uyarısında bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlardan kar ve tipinin yoğun olduğu saatlerde çok zaruri olmadan yola çıkmamalarını, yola çıkmaları gerekiyorsa da özellikle kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını ve zincir bulundurmalarını istiyorum. Bu hem kendi can güvenlikleri hem de çalışanlarımızın can güvenliği için çok önemli. Şu an hava, demir ve karayollarında hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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